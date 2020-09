La ministre Mélanie Joly a annoncé un soutien de 545 000$ la Chambre de commerce et d’industrie de Laval

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval) recevra près de 545 000 $ pour aider les entreprises de la communauté d’affaires lavalloises laissées pour compte par les précédents programmes fédéraux liés à la COVID-19. La ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, en a fait l’annonce aujourd’hui lors d’un webinaire.

Le programme d’accompagnement Relance Laval vise à soutenir les entreprises, commerçants, industriels et professionnels qui ont souffert de la crise, mais qui ne répondaient pas aux critères des divers programmes mis en place par le fédéral.

« Les entreprises de chez nous, quelle que soit leur taille, sont essentielles à la relance de notre économie. Les aider à innover afin qu’elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois pour les Québécois est donc au cœur de nos priorités, a déclaré la ministre responsable de Développement économique Canada (DEC).

Elle a poursuivi: « Avec l’annonce d’aujourd’hui, notre message est clair : nous sommes là pour le Québec avec des mesures concrètes, et nous travaillons avec les entreprises d’ici pour créer des emplois pour les Québécois et reconstruire une économie plus forte. »

Sur le terrain

Dans le cadre de ce programme, la CCILaval accompagnera les entreprises en les mettant notamment en contact avec des ressources, des services et les expertises dont elles ont besoin pour relancer leurs activités. L’aide peut prendre de multiples formes, que ce soit pour effectuer la transition vers le commerce en ligne, repenser son modèle d’affaires ou adapter son marketing, etc.

« Je suis très content de ce rapprochement avec le fédéral, a souligné Michel Rousseau, président du conseil d’administration de la Chambre. Il va nous permettre d’aider davantage les entreprises de Laval. »

« Nous allons être sur le terrain pour aider et soutenir les entreprises de Laval, a précisé Caroline De Guire, présidente-directrice générale de la CCILaval. Nous serons un “entremetteur” pour les entreprises. Et nous comptons sur la collaboration de tous les acteurs de la communauté d’affaires pour qu’ensemble, nous donnions aux entreprises d’ici le coup de main dont elles ont besoin. »