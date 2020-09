Les entreprises lavalloises conviées à la grande rencontre Impact économique

Le Service du développement économique de la Ville de Laval convie les entreprises lavalloises à la première Grande rencontre Impact économique, qui aura lieu le 24 septembre prochain de 9 h à 12 h 30. L’événement sera animé en direct du Sheraton Laval. Les entreprises et les acteurs économiques de Laval pourront participer par vidéoconférence; ils peuvent dès maintenant s’inscrire en ligne.



La Grande rencontre Impact économique poursuit deux objectifs : dans un premier temps, il s'agit d'identifier des stratégies d’affaires pour aider les entreprises lavalloises à réaliser leur plan de relance et de positionnement dans une société en mouvance économique. Ensuite, la rencontre a pour but de permettre aux entrepreneurs d’approfondir et de valider les principaux axes de la stratégie économique de la Ville de Laval 2021-2025.



« La crise actuelle et les transformations économiques provoquent leur lot de changements pour les entreprises. Pour sortir ensemble gagnants de cette turbulence et accélérer la prospérité des entreprises lavalloises, cette grande rencontre est l’événement tout indiqué pour délibérer sur les actions concrètes en matière de développement économique à Laval. Chers entrepreneurs lavallois, c’est un rendez-vous! », précise Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif, conseiller de Duvernay–Pont-Viau et responsable des dossiers du développement économique de la Ville de Laval.

Personnalités d’affaires

Animée par Stéphan Bureau, la Grande rencontre Impact économique s’ouvrira avec des conférences d’Isabèle Chevalier, présidente-directrice générale de Bio-K+, et de Luc Sirois, directeur général de Prompt.

Les deux conférenciers proposeront des stratégies pour aider les entreprises dans leurs défis de croissance et de création de valeur. Par la suite, un panel introduira la planification stratégique et ses ateliers afférents.

Ainsi, Lidia Divry, directrice du Service du développement économique de la Ville de Laval, Laurent Simon, codirecteur de HEC-Mosaic, et Mario Lacobacci, associé responsable, services-conseils en économie, chez Deloitte, mettront la table afin de stimuler les échanges avec un expert sur chacun des cinq ateliers suivants : pérenniser les investissements en période de grande turbulence; transformer son entreprise en misant sur la technologie; développer les entreprises du futur; distinguer le territoire par une stratégie d’attractivité et de rayonnement concertée avec les entreprises lavalloises et développer une croissance durable après la crise sanitaire.