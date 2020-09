Grande rencontre IMPACT économique : sortir gagnants ensemble

Les entreprises lavalloises priorisent la transformation numérique et le soutien à la productivité et l’innovation, pour relancer l’économie locale et saisir les occasions amenées par la nouvelle réalité économique mondiale. Pour réussir cette relance, elles souhaitent privilégier la collaboration, ainsi que l’humain et ses compétences.

C’est ce que près de 300 acteurs du milieu économique lavallois ont exprimé en fin de semaine, lors de la Grande rencontre IMPACT économique, organisée par le Service du développement économique de la Ville de Laval. Mentionnons que l’événement s’est tenu par vidéoconférence.

Le virage économique à prendre en compte

La Grande rencontre IMPACT économique visait à identifier les stratégies d’affaires qui aideront les entreprises lavalloises à réaliser leur plan de relance et de positionnement dans une société en mouvance. Les représentants d’entreprises et les experts invités ont mis de l’avant, au cours des conférences et des échanges, l’importance de la transformation numérique, pour saisir efficacement et rapidement les occasions d’affaires.

Les défis de la productivité ainsi que ceux du maintien et de la formation de la main-d’œuvre ont aussi été identifiés par les représentants d’entreprises, qui peuvent néanmoins prendre appui sur une économie relativement enviable malgré la crise sanitaire.

Les conversations ont également renforcé les quatre axes de travail suggérés :

– Accompagner les entreprises face aux nouveaux paradigmes économiques;

– Attirer, développer le talent sur le territoire;

– Bonifier l’écosystème lavallois innovant, compétitif et productif, et;

– Améliorer et promouvoir l’attractivité du territoire.

Ces axes feront partie de la prochaine planification stratégique de la Ville de Laval.

Selon Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif responsable du développement économique, « la vitalité économique du territoire est primordiale pour la Ville, d’où son enthousiasme quant à la validation des priorités d’action du secteur par le milieu économique. Ces priorités seront garantes du succès de tous ».

« Certaines entreprises retiennent leurs investissements et réfléchissent à leur transformation. Le rôle de Laval est de les accompagner dans ce changement et de leur fournir des conditions favorables à leur réussite afin qu’elles puissent saisir le plus d’occasions possible », a souligné Lidia Divry, directrice du Service du développement économique de la Ville de Laval.

Le Service du développement économique poursuivra ses consultations au cours des prochaines semaines auprès des entreprises lavalloises. Le dépôt de la stratégie économique de la Ville de Laval est prévu pour janvier 2021.