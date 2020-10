De nouvelles mesures de soutien ciblées pour aider les entrepreneurs lavallois

Pour épauler la résilience des entreprises de sa circonscription que le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, a organisé une table ronde en compagnie de la secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite entreprise, de la promotion des exportations et du commerce international, Rachel Bendayan.

Les nouvelles mesures fédérales annoncées ont été mises de l’avant lors des échanges avec les entreprises lavalloises.

Quatre aides disponibles pour les entrepreneurs

Parmi ces mesures figurent, en premier lieu, la nouvelle Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) qui fournira un soutien au loyer et à l’hypothèque simple et facile d’accès jusqu’en juin 2021 pour les organisations admissibles touchées par la COVID-19. De plus, la SUCL sera offerte directement aux locataires tout en continuant de soutenir les propriétaires des immeubles concernés.

Il a ensuite été fait mention de la subvention complémentaire à la SUCL au taux de 25% pour les organisations qui ont dû fermer leurs portes temporairement en raison des directives de santé publique obligatoire émise par la province.

La prolongation de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) a aussi été mise sur la table. Celle-ci continuera à protéger les emplois locaux en soutenant les entreprises à continuer de payer leurs employés et à les réembaucher.

Enfin, l’élargissement du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) permettra aux entreprises et aux organismes à but non lucratif qui sont admissibles à un prêt au titre du CUEC d’avoir un nouveau prêt sans intérêt pouvant atteindre 20 000$ qui s’ajouterait au prêt initial de 40 000$ accordé dans le cadre du programme.

« Ce dialogue avec les entrepreneurs de ma circonscription a permis de mettre en lumière les nouvelles mesures fédérales annoncées à leur intention. Notre gouvernement fédéral est conscient que les entreprises de chez nous ont encore besoin de soutien et nous allons continuer d’être là pour elles », a fait savoir Angelo Iacono, député d’Alfred-Pellan.

Rachel Bendayan, Secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite entreprise, de la promotion des exportations et du commerce international et députée d’Outremont a ajouté: « À Laval et à travers le Grand Montréal, les entreprises ont fait preuve d’une résilience incroyable durant la pandémie. Mais nous savons aussi que les entrepreneurs ont plus que jamais besoin de leur gouvernement, et c’est pour ça que nous continuons de les soutenir avec ces nouvelles mesures ciblées. »