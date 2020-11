Urbania haus: un investissement de 72M $

La Société de développement Urbania inc., en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, marque aujourd’hui un précédent à Laval, en lançant Urbania haus, ce tout premier ensemble résidentiel de 240 unités variées de logement locatif dans un secteur stratégique de Laval, un investissement de 72M $.

Situé à un jet de pierre de la station de métro Montmorency, de la Place Bell, des campus universitaires, du Collège Montmorency, de la salle André-Mathieu, de la Maison des Arts de Laval, de restaurants, boutiques et centres commerciaux, ce véritable village urbain se trouve au cœur d’un nouveau centre-ville.

C’est ce qu’a fait savoir aujourd’hui le président de la Société de développement Urbania, Sébastien Lessard, en saluant la qualité du partenariat renouvelé avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ qui a rendu possible la réalisation de ce tout premier projet résidentiel locatif au centre-ville de Laval pour lequel la demande est bel et bien au rendez-vous.

« Cet investissement majeur de 72 millions $ avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ positionne Urbania haus, dans un centre-ville dynamique en plein renouvellement à Laval », a soutenu M.Lessard.

Celui-ci a insisté sur le fait que Urbania haus constituait le plus récent élément majeur composant la grande réalité Urbania à Laval, formée de plus de 1150 copropriétés avec laquelle Urbania haus s’harmonisera dans une continuité architecturale exemplaire.

« Sous la bannière Urbania, nous sommes fiers d’avoir contribué au fil des ans à créer une concentration d’unités résidentielles à Laval s’adressant tant aux jeunes ménages, qu’aux étudiants, aux travailleurs et aux préretraités en quête d’action, de sécurité, de facilité d’accès et de lieux créatif. Avec cette nouvelle offre locative, nous répondons à une demande ferme et continuons à contribuer au développement économique du Québec dans des projets porteurs, rentables et créateurs d’emplois », a poursuivi Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Érigé au 1355, boulevard Le Corbusier, l’appellation du projet Urbania haus rend hommage à cet artiste complet que fut Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mieux connu sous le nom de Le Corbusier: cet architecte franco-suisse, urbaniste et artiste-peintre de renommée mondiale ayant contribué de façon exceptionnelle au mouvement du modernisme.