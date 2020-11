Des transformateurs d'aliments de Laval et de Montréal reçoivent une aide financière pour protéger leurs employés

La ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau,, s'est jointe à l'entreprise Montpak et à d'autres transformateurs d'aliments de la région de Laval et de Montréal pour souligner l'octroi d'une contribution de près de deux millions de dollars du Fonds d'urgence pour la transformation à neuf transformateurs d'aliments locaux pour les aider à assurer la sécurité de leurs employés et la solidité de notre système alimentaire.

Ensemble, les neuf transformateurs emploient environ 14 500 travailleurs. Grâce à ces fonds, les transformateurs pourront acheter de l'équipement de protection individuelle (EPI) et restructurer leurs opérations en vue d'aider à assurer la distanciation physique des employés.

Le financement comprend des montants de 686 779 $ pour Montpak International Inc. et de 346 340 $ pour Saputo Produits laitiers Canada les aider à assurer la santé et la sécurité de leurs employés en temps de pandémie.

Des fonds d'au plus 899 273 $ ont été approuvés pour les sept autres transformateurs d'aliments locaux suivants : Les Aliments Fontaine Santé Inc., Premium Brands Holdings Corporation, Marché Goodfood Corp., Bassé & Frères Alimentation Orientale, Lantic Inc., Prana Biovégétaliens Inc. et Distillerie Blue Pearl Inc.

Le Fonds d'urgence pour la transformation est axé sur les projets qui permettent de répondre aux besoins urgents en matière de santé et de sécurité des travailleurs des industries agroalimentaires qui subissent les répercussions de la pandémie de COVID 19. Il vise particulièrement à aider les établissements de transformation de la viande au Canada.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les transformateurs d'aliments pour assurer le bien être des travailleurs essentiels dans les usines de transformation des aliments aux quatre coins du Canada tout en renforçant la résilience de notre chaîne d'approvisionnement alimentaire.

« Les travailleurs du secteur agroalimentaire, en particulier ceux qui travaillent dans la transformation de la viande, font face à de nombreux défis durant cette pandémie, et le gouvernement est là pour les soutenir. Il est primordial d'assurer la sécurité de ces travailleurs essentiels pour continuer d'offrir des aliments salubres et de grande qualité à l'ensemble de la population canadienne », a indiqué Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Les projets annoncés aujourd’hui au titre du Fonds comprennent les suivants :

Les Aliments Fontaine Santé Inc. – 135 724 $

Ce financement permettra l’achat d’équipement pour améliorer la distanciation physique, l’amélioration des sites pour la distanciation physique ainsi que l’achat d’équipement de protection individuel réutilisable.

Premium Brands Holdings Corporation – 185 733 $

Ce financement permettra l’achat d’équipement et l’amélioration des sites pour améliorer la distanciation physique et la santé et sécurité des travailleurs ainsi que l’achat d’équipement de protection individuel réutilisable.

Marché Goodfood Corp. – 106 309 $

Ce financement permettra l’amélioration des sites pour la distanciation physique, l’achat d’équipement de protection individuel réutilisable, le recours à des services à forfait et à de la main d’œuvre pour améliorer la santé et la sécurité, le recours à des services à forfait et à de la main d’œuvre en lien avec une éclosion de COVID 19 ainsi que la location pour améliorer la distanciation physique.

Bassé & Frères Alimentation Orientale – 148 232 $

Ce financement permettra l’achat d’équipement pour améliorer la distanciation physique ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs, le recours à des services à forfait et à de la main d’œuvre pour améliorer la santé et la sécurité et la location pour améliorer la distanciation physique.

Lantic Inc. – 133 098$

Ce financement permettra l’amélioration des sites pour la distanciation physique, y compris la location pour améliorer la distanciation physique, l’achat d’équipement pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs et la distanciation physique ainsi que l’achat d’équipement de protection individuel réutilisable.

Prana Biovégétaliens Inc. – 63 650 $

Ce financement permettra l’amélioration des sites pour assurer la distanciation physique et la santé et sécurité des travailleurs ainsi que l’achat d’équipement de protection individuel réutilisable.

Distillerie Blue Pearl Inc. – 126 327 $

Ce financement permettra l’amélioration des sites pour assurer la distanciation physique et la santé et sécurité des travailleurs.

Produits Montpak Lté – 686 779 $

Ce financement permettra l’installation d’équipement et de divisions entre les postes de travail pour distancier les employés qui travaillent dans l’usine ainsi que l’achat d’équipement de protection individuel réutilisable.

Saputo Produits laitiers Canada – 346 340 $

Ce financement permettra l’installation d’équipement et de divisions entre les postes de travail pour distancier les employés qui travaillent dans l’usine ainsi que l’achat d’équipement de prise de température et d’équipement de protection individuel réutilisable.