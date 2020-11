L'ABC d'une refonte de site web : par où commencer?

Le site Internet d’une entreprise n’est pas une étape à prendre à la légère, surtout lorsque celle-ci prospère et génère beaucoup d’attention. Pour améliorer et accroître la visibilité d’un site web ou simplement pour démarrer sa création du bon pied, il faut effectuer un remaniement complet du site web. Cela nécessite énormément de temps et un budget conséquent. Voici donc quelques indicateurs à suivre pour une refonte efficace.

Avoir recours à des ressources

Il est d’abord recommandé de contacter une agence de créa de site web dont le rôle est de concevoir le site. Une agence web prendra principalement en considération les critères de référencement naturel afin que la visibilité de votre site soit maintenue. Rappelons que le référencement naturel indique la position d’un site sur le moteur de recherche Google.

Conserver une copie du site actuel

Une refonte de site web prend énormément de temps avant de répondre parfaitement aux objectifs visés. Il est donc conseillé de faire ladite refonte sur une copie du site qui sera accessible que pour vous et vos collaborateurs. Cela permettra non seulement à la version actuelle du site d’être toujours disponible pour les utilisateurs, mais aussi d’éviter les bogues et les fameuses pages 404.

Faire un audit de site

Pour qu’une refonte soit efficace, il est recommandé de faire un audit de site web qui permettra de déterminer les forces et les faiblesses de votre site. L’audit analyse profondément le référencement naturel. À partir des résultats de l’audit, vous serez en mesure de cibler les pages qui vous apportent énormément de visibilité et celles qui doivent être corrigées. Il faut également analyser le design du site afin de vérifier qu’il soit attrayant, qu’il contribue à la fluidité du site et qu’il structure adéquatement l’information présentée.

Se poser les bonnes questions

Une fois l’audit fait, il est important de se poser les bonnes questions et de savoir si vous avez les ressources requises pour atteindre vos objectifs. Par exemple, vous pouvez vous demander si votre budget est suffisant pour répondre à vos besoins.

Bref, pour bien entamer une refonte de site web, il faut principalement penser au visuel du site, à sa structure et à son contenu. La refonte visuelle englobe le design du site. Si le visuel du site est attrayant et pratique pour l’utilisateur, ce dernier risque de le consulter plus régulièrement. Il y a également la refonte structurelle qui, elle, a pour but d’augmenter la fluidité de la navigation sur le site. De son côté, la refonte de contenu s’attarde, comme son nom l’indique, aux textes se trouvant sur le site. Il est important que les textes soient accessibles et accrocheurs.