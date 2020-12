Nouveau projet résidentiel à Laval de plus de 135 millions $

La construction d'un projet locatif résidentiel, qui comprendra deux tours de 172 unités locatives d’habitation chacune, a été annoncé cette semaine par trois promoteurs.

Il s'agit du complexe résidentiel du Marquise, dont le lancement officiel au grand public aura lieu en février 2021, et dont les investisseurs Dev Méta inc., QMD et Groupe MONSAP injecteront plus de 135 M $ dans ce projet locatif de luxe, situé près des autoroutes 440 et 15.

Les condos locatifs (1 à 3 chambres à coucher) seront disponibles pour y habiter à partir de décembre 2021.