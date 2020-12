Québec accorde 540 000$ à trois entreprises de la région pour des projets d'intelligence artificielle

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a annoncé l’attribution de 540 080 $ pour appuyer la réalisation, dans la région de Laval, de trois projets en intelligence artificielle (IA), qui représentent des investissements totaux de plus de 1,5 million de dollars.

Les entreprises qui ont été sélectionnées sont Consultation et technologies SimWell, Progranova et EMOVI. Leurs initiatives ont été retenues au terme de deux appels de projets lancés en 2019-2020 par le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

« Les entreprises de toute taille ont avantage à s’intéresser à l’intelligence artificielle et à l’intégrer dans leur plan stratégique afin de rester performantes. Plus une organisation fait une utilisation exhaustive des données qu’elle recueille, plus cette nouvelle technologie lui sera bénéfique. Je me réjouis de constater que des entreprises technologiques lavalloises ont présenté des initiatives d’innovation dans le cadre de ces appels de projets » , a commenté le député de Sainte-Rose Christopher Skeete.

Rappelons que des investissements de plus de 329 millions de dollars sur cinq ans ont été prévus au budget 2019-2020 afin d’accélérer l’adoption de l’IA, dont 65 millions de dollars pour des projets en entreprise.

Ces appels de projets poursuivent les objectifs suivants :

améliorer la compétitivité des secteurs économiques par l’adoption de l’IA;

encourager les collaborations entre les entreprises de toute taille ainsi qu’avec les milieux de la recherche et de l’innovation;

accroître le développement progressif des capacités de services en IA en permettant aux centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) de renforcer leurs capacités en recherche appliquée afin d’accompagner et d’accélérer le transfert de solutions d’IA auprès de leurs clientèles.

Pour sa part, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a mentionné que:

« L’intelligence artificielle transforme déjà en profondeur les procédés industriels et l’économie mondiale. Au Québec, nous possédons des talents parmi les plus réputés mondialement, que ce soit dans nos universités, nos centres de recherche publique ou nos centres collégiaux de transfert de technologie. Nous misons sur leur complémentarité afin de continuer de développer ce secteur à la hauteur du potentiel de notre écosystème ».