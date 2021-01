Le Mois du mentorat 2021 : c'est parti !

Janvier, c'est le Mois du mentorat et pour tenir compte des contraintes liées à la pandémie, Mentorat Québec propose cette année, une formule virtuelle innovante de découverte du mentorat.

Toute personne curieuse d'approfondir sa connaissance du mentorat est invitée à participer gratuitement à un parcours virtuel sur des thèmes comme le dialogue mentoral et l'esprit mentoral qui sera accessible progressivement durant tout le Mois du mentorat. L'organisation est rendue possible grâce à une participation financière du gouvernement du Québec d'un montant de 35 000 dollars.

« Je salue la résilience de Mentorat Québec qui a su s'adapter en réalisant une édition virtuelle du Mois du mentorat. En pleine crise sanitaire, permettre aux mentors et aux mentorés de se rencontrer virtuellement est plus qu'essentiel pour préparer la relève des entreprises de l'Île-de-Montréal. Grâce à leur expérience et à leur savoir-faire, les mentors peuvent servir d'inspiration et de guide pour tous les entrepreneurs », a souligné Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité.

« Le mentorat est un mode d'accompagnement sur lequel on peut s'appuyer pour faire face aux turbulences que nous vivons tous et toutes en ce moment, que ce soit en tant qu'individus ou organisations. Plus que jamais, son utilisation est pertinente », a indiqué pour sa part Marianne Lefebvre, présidente de Mentorat Québec.

C'est à travers un parcours virtuel minutieusement scénarisé que chacun pourra, à son rythme, durant le Mois du mentorat, mieux comprendre la pratique du mentorat et passer à l'action avec plus de confiance. « Il était essentiel pour nous de trouver une façon de nous rassembler autour du sujet du mentorat et ce, malgré les contraintes imposées par la pandémie », explique Youni Shabah, vice-présidente de Mentorat Québec et responsable de cette mouture inédite du Mois du mentorat.

Ainsi, au fil du mois de janvier, des contenus variés et pratiques portant sur le mentorat seront présentés sous la forme de modules thématiques et d'outils, sans oublier les articles de la Trousse mentorale 2021 à laquelle les auteurs et autrices participent également à travers des balados. Deux tables rondes, présentées en direct les 12 et 28 janvier, traiteront avec des experts du mentorat auprès des PME et des jeunes, respectivement.

De plus, Mentorat Québec a la chance de compter sur 14 ambassadeurs et ambassadrices inspirant·e·s, tel·le·s que M. Fady Dagher, directeur du Service de police de l'Agglomération de Longueuil, Mme Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction du MILA et M. Luc Desjardins, directeur général et éditeur du groupe communautaire L'Itinéraire. Leurs témoignages seront diffusés durant tout le Mois du Mentorat et seront offerts sur le site de Mentorat Québec.