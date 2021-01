Un investissement de 8 M$ chez Soleno Textile

L'entreprise Soleno Textile vient d'annoncer la mise en service d’une nouvelle ligne de production qui lui permettra de répondre aux demandes grandissantes du secteur du textile non tissé et de participer, au besoin, à la chaîne d’approvisionnement en matière d’uniformes de protection pour le secteur de la santé.

Pour ajouter cette nouvelle chaîne de production, Soleno Textile a reconfiguré ses installations à Laval afin d’ajouter 15 000 pi2 d’espace de production. L’acquisition de ce nouvel équipement, l’un des plus modernes en Amérique du Nord, représente un investissement de plus de 8 M$. L’entreprise peut donc maintenant compter sur la plus récente technologie dans le secteur du textile non tissé au Canada.

L’innovation, la robotisation et l’automatisation étant au cœur de la stratégie de l’entreprise, ce projet s’inscrit parfaitement dans le processus d’amélioration continue mis en place. Cette acquisition fait donc passer l’usine de Soleno Textile à l’ère de l’industrie 4.0, une vision affirmée par l’entreprise dans les dernières années.

« C’était un projet très important pour l’entreprise. L’acquisition d’une telle technologie demande beaucoup de préparation. Entre l’évaluation des besoins, la réception de l’équipement et son démarrage, près de trois années se sont écoulées. Les efforts déployés nous permettent maintenant de desservir nos différents secteurs d’activités; les infrastructures, commercial et institutionnel, l’agricole, le résidentiel et les ressources naturelles mais également le secteur médical en cas de besoins » souligne François Pépin, directeur général de Soleno Textile.

Tour de force

Cette nouvelle ligne de production, qui aurait dû démarrer à la fin du premier trimestre 2020, permettra à l’entreprise québécoise d’accroître de façon considérable sa production et mieux desservir sa clientèle canadienne et américaine en poursuivant le développement de nouvelles gammes de produits pour des applications géotechniques, acoustiques, horticoles et industrielles. À terme, cet important investissement permettra la création de cinq nouveaux emplois pour l’usine de Laval.

Rappelons qu’en mars dernier, en réponse à l’appel d’intérêt lancé par TechniTextile Québec pour approvisionner le ministère de la Santé et des Services sociaux en matière d’uniformes de protection, Soleno Textile, spécialisée dans le développement et la fabrication de textiles non tissés, avait sollicité deux autres entreprises du secteur du textile pour unir leur expertise en vue de développer un tissu laminé destiné à la fabrication de blouses de protection de niveaux 1,2 et 3 utilisées par les médecins, les infirmiers, les ambulanciers et les responsables de l’entretien. En moins de deux semaines, l’entreprise avait transformé sa chaîne logistique et complété toutes les étapes d’homologation.