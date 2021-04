L'entreprise lavalloise Nexelis étend ses activités en Chine

Le leader mondial en recherche et développement de testing de vaccins Nexelis, dont le siège social est situé à Laval, a annoncé la signature d’une entente avec l’entreprise chinoise JOINN Laboratories.

Alors qu’on assiste au début d’une troisième vague de la COVID-19, ce partenariat permettra notamment de répondre aux besoins internationaux des compagnies pharmaceutiques de premier plan qui travaillent sur des maladies potentiellement mortelles en phase clinique, dont la COVID-19.

Nexelis collabore actuellement avec une compagnies pharmaceutiques sur deux impliquées dans le développement du vaccin contre la COVID-19 à travers le monde.

Benoit Bouche, président et chef de la direction de Nexelis, a commenté la nouvelle : « Nous recevons actuellement des demandes de soutien à des programmes internationaux en Chine presque à chaque semaine et nous sommes extrêmement heureux d'avoir franchi cette étape importante dans le développement d'une relation stratégique avec une entreprise jouissant d'une réputation aussi exceptionnelle en matière d'expertise scientifique et de qualité du travail dans de nombreux domaines, ce qui nous permettra de développer davantage notre empreinte mondiale. »