La Ville de Laval et l’ADRIQ signent une entente de collaboration

La Ville de Laval et l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ) annoncent un partenariat stratégique dont les objectifs incluront l’organisation de webinaires et de séances d’animation et de formation.

Les thèmes de ces activités seront en lien avec l’innovation, la transformation numérique et l’adoption de technologies de rupture – par exemple, la 5G, l’Internet des objets (IdO) et l’intelligence artificielle (IA). Les entreprises lavalloises auront également accès à l’important réseau d’experts de l’ADRIQ par le biais de services-conseils adaptés à leurs besoins, afin d’être accompagnés dans leurs projets d’innovation et de virage numérique.

« Les entreprises lavalloises nous ont fait part, lors de la Grande Rencontre économique de septembre dernier, de l’importance de la transformation numérique et de l’innovation. Lidia Divry, directrice du Service du développement économique, prend donc tous les moyens pour mettre en place des mesures qui favoriseront et accéléreront cette transformation et qui permettront aux entreprises de saisir de nouvelles occasions. Cette nouvelle entente avec l’ADRIQ illustre bien notre volonté de travailler avec des partenaires qui auront un effet direct sur les entreprises en ce qui a trait aux enjeux de transformation technologique ou de virage numérique », souligne Stéphane Boyer, maire suppléant, vice-président du comité exécutif et responsable du développement économique.

« Cette nouvelle entente avec la Ville de Laval consolide encore plus notre volonté de supporter l’innovation des entreprises au Québec. En collaborant sur différentes activités ciblées, nous serons en mesure de proposer Trans Num, notre programme de transformation numérique, à l’ensemble des entreprises du territoire lavallois et nous pourrons également structurer des Cliniques innovation avec des objectifs précis, correspondant aux besoins spécifiques identifiés par la Ville de Laval et les entreprises qui y sont établies. Aussi, nos 37 conseillers-experts RCTi (Réseau conseil en technologie et en innovation) seront prêts à offrir de l’accompagnement aux entreprises de Laval, avec leur approche humaine, complice, productive et proactive » mentionne Pascal Monette, Président-directeur général, ADRIQ.

Les entreprises du secteur industriel sont invitées à participer gratuitement au premier webinaire Quand l’intelligence artificielle rencontre l’Internet des objets, dans le cadre des cliniques Innovation, le mercredi 14 avril de 12 h à 13 h 15.