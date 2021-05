Laval dévoile les lauréats régionaux de la 23e édition du Défi OSEntreprendre

La Ville de Laval à déboilé les lauréats de la 23e édition du Défi OSEntreprendre. La remise des prix virtuelle, animée par le comédien et entrepreneur Hugo Dubé, s’est déroulée en deux temps : un premier gala était axé sur le volet Scolaire, et un deuxième jumelait les étudiants des cycles supérieurs aux volets Création d’entreprise, Réussite inc. et Faire affaire ensemble.

Au total, 19 lauréats ont été dévoilés (7 pour le volet Scolaire, 10 pour les volets Création d’entreprise, Réussite inc. et Faire affaire ensemble, et 2 ont reçu un prix spécial). Tous les lauréats de Laval, à l’exception de ceux des prix spéciaux, affronteront les gagnants des autres régions lors de la sélection nationale de la compétition, qui aura lieu le 9 juin prochain.

« Malgré les circonstances actuelles, nous constatons une effervescence autour de l’entrepreneuriat. C’est tangible dans la communauté, et tous les partenaires lavallois sont mobilisés, une fois de plus, pour le succès de nos entrepreneurs. Avec son implication au Défi OSEntreprendre, Laval reconnaît la créativité et la détermination des élèves, des étudiants et des entrepreneurs », souligne Stéphane Boyer, maire suppléant, vice-président du comité exécutif, conseiller municipal de Duvernay - Pont-Viau et responsable du développement économique.

« C’est un privilège pour moi de participer cette année au Défi OSEntreprendre à titre de présidente d’honneur régionale. Ayant moi-même participé à cette compétition il y a quelques années, je crois fermement que tous les participants en ressortent gagnants puisqu’ils ont compris l’importance de ne pas rester isolés lorsqu’on se lance en affaires. Bravo à tous les jeunes et les entrepreneurs, jeunes et moins jeunes », mentionne Annie Racicot, présidente d’honneur régional et présidente fondatrice de Clinique Inspiration.

Les lauréats régionaux

Primaire 1er cycle (1re et 2e années) | Bourse régionale 750 $

Green Club - École – Twin Oaks



Primaire 2e cycle (3e et 4e années) | Bourse régionale 750 $

Going Batty for Pollinators – École Twin Oaks



Primaire 3e cycle (5e et 6e années) | Bourse régionale 750 $

The Labre House Helping Hand – École Souvenir



Secondaire 1er cycle (1re et 2e années) | Bourse régionale 750 $

Jardin pédagogique et verdissement – École l'Odyssée-des-Jeunes



Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années) | Bourse régionale 750 $

Feast – Collège Letendre



Secondaire – adaptation scolaire | Bourse régionale 750 $

Projet informatique CAL – École Curé-Antoine-Labelle



Universitaire collectif (4 personnes et plus) | Bourse régionale 750 $

Journal de vulgarisation scientifique La Synthèse – Institut national de la recherche scientifique - Armand-Frappier



Bioalimentaire | Bourse régionale 1 500 $

Tofutofu

Commerce | Bourse régionale 1 500 $

Les Aliments Magalie



Économie sociale | Bourse régionale 1 500 $

Épicerie Alterrenative



Exploitation, transformation, production | Bourse régionale 1 500 $

Solutions efikeco



Innovations technologique et technique | Bourse régionale 1 500 $

Exæquo

Dispersa

Kiima



Services aux entreprises | Bourse régionale 1 500 $

AMAD, Consultante en rémunération globale



Services aux individus | Bourse régionale 1 500 $

Centre Physi-K



Réussite inc. | Bourse régionale 7 500 $

Biomomentum



Faire affaire ensemble | Bourse régionale 2 000 $

Éther Innovations

Prix spéciaux



Prix coup de cœur Étudiant créateur d’entreprise | Bourse régionale 500 $

BOUME



Prix Honneur jeune entrepreneur | Bourse régionale 5 000 $

Kiima

Les célébrations ont été organisées en collaboration entre la Ville de Laval, le Carrefour jeunesse-emploi de Laval et un comité organisateur réunissant des acteurs de tous les milieux (scolaire, économique, social).