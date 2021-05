Nouveau programme : subvention jusqu’à 125 000 $ pour les entreprises manufacturières

La Ville de Laval lance le programme Accélérateur d’opportunités – soutien à la productivité afin d’aider les entreprises du secteur manufacturier ou ayant des activités de production à accélérer leur virage numérique.

Pour les aider à demeurer compétitives au Québec et à l’étranger et à assurer leur pérennité, ces entreprises peuvent se prévaloir d’une aide financière non remboursable pouvant atteindre 125 000 $. Ce coup de main, issu du Plan de relance économique de la Ville de Laval, prévoit également un accompagnement personnalisé en partenariat avec des acteurs publics et privés de l’écosystème économique lavallois.

« Le soutien aux entreprises fait partie de nos priorités depuis le début de la pandémie, et cette aide financière de 125 000 $ est plus que nécessaire pour assurer une relance économique durable. Cette somme soutiendra le virage numérique en plus de leur donner accès à des experts lavallois pour les accompagner dans le projet. Cette subvention fera une grande différence pour nos entreprises en plus de créer un impact positif sur notre économie » souligne Stéphane Boyer, maire suppléant, vice-président du comité exécutif et responsable du développement économique

Nature de l’aide financière

L’aide financière est offerte sous forme de contribution non remboursable selon les paramètres suivants :

• 25 % du coût d’acquisition d’équipement jusqu’à un maximum de 100 000 $ par entreprise;

• Frais connexes pour l’acquisition d’équipement (maximum de 15 % du coût d’acquisition);

• Bonification pour les projets ayant un volet significatif visant à tirer pleinement profit de l’Internet des objets (IoT) – jusqu’à 25 % du coût d’acquisition d’équipement et jusqu’à un maximum de 125 000 $ par entreprise.

Informations additionnelles

Pour connaître les modalités, les dépenses admissibles au programme et pour déposer une demande, visitez le site du Développement économique à lavaleconomique.com/fr/ soutien-a-la-productivite ou écrire à [email protected]