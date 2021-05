De nouveaux diplômés en tourisme pour relancer l’industrie

Le 25 mai 2021, les finissants 2020-2021 en Techniques de tourisme du Collège Montmorency ont participé à une présentation publique virtuelle de leur projet de fin d’études.

L’événement s’est tenu en présence de Mme Caroline Proulx (ministre du Tourisme), M. Olivier Simard (directeur général du Collège), Mme Carole Rivest Turgeon (directrice adjointe aux études du Collège), M. Michel Duval (coordonnateur du département de tourisme au Collège) et des enseignants de ce programme d’études. À eux, s’ajoutaient plusieurs partenaires et mentors de l’industrie touristique, dont Mmes Marilyn Désy et Pascale Ledoux ainsi que M. Jean-Michel Perron, qui agissaient tous trois comme panélistes.

Grâce aux présentations faites par les dix-sept futurs techniciens en tourisme de Montmorency, les participants à l’événement ont pu découvrir six circuits touristiques des plus variés. Des parcours dans les Maritimes, sur la Côte-Nord ainsi que de découvertes du Québec gourmand ou de l'Équateur en photo. Un circuit d’agrotourisme sous forme d’abonnement a aussi été proposé. Les gens qui ont envie de s’inspirer des suggestions faites par les finissants, pour planifier leurs vacances estivales, n’ont qu’à visiter la page Web du programme d'études pour en savoir plus.

Depuis 27 ans, le Collège a formé des centaines de professionnels de l'industrie du tourisme. Ces derniers font preuve d’une grande résilience, tout comme leur industrie, car habitués de s’adapter aux fréquents changements qui surviennent. D'après le Collège, les diplômés montmorenciens sont reconnus pour leur créativité, leur dynamisme et l’audace dont ils savent faire preuve face aux défis qu’ils doivent relever. Leur grande compétence et leur expertise sont de grands atouts, et ce tout particulièrement, pour relancer l’industrie touristique au sortir de la pandémie.