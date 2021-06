Pizza Salvatoré se pointe à Laval

Pizza Salvatoré est fier d’annoncer sa venue dans la ville de Laval! La nouvelle pizzeria s’installera au 2161, Boulevard des Laurentides. L’ouverture est prévue pour le 6 juillet 2021 et représente un investissement de plus de 350 000$ ainsi que la création d’environ 60 emplois dans la ville de Laval.

« Nous avions très hâte de trouver un local à partir duquel nous pourrions livrer nos délicieuses pizzas et nos décadentes poutines dans la ville de Laval! » affirme Élisabeth, copropriétaire de la chaîne avec ses frères et sœur.

En janvier 2019, Monsieur Guillaume Abbatiello a passé le flambeau de Pizza Salvatoré à la troisième génération. En effet, Monsieur Abbatiello, alors unique propriétaire de la compagnie, a vendu l’entièreté de la chaîne de restauration à ses 5 enfants.

Ayant évolués dans les cuisines des pizzerias dès le début de leur adolescence, les 5 frères et sœurs ont toujours su qu’ils souhaitaient eux aussi mettre la main à la pâte afin d’assurer la stabilité et la croissance de l’entreprise. « Nous avons grandi en voyant nos parents et nos grands-parents se consacrer à l'entreprise familiale depuis notre tout jeune âge. Il était naturel et important pour nous de continuer dans cette direction afin de pouvoir offrir la même opportunité à la 4ième génération fort populeuse qui suit! » affirme Élisabeth avec un sourire aux lèvres.

Phase d'expansion

En septembre 2020, Pizza Salvatoré a débuté une phase d’expansion avec le défi colossal d’ouvrir un restaurant par mois, en pleine pandémie. « Après quelques mois, tous les départements se sentaient en contrôle et nous avons pris ensemble la décision d’ouvrir un restaurant aux 2 semaines à partir du 1er avril 2021. Toute la famille se compte extrêmement chanceuse de pouvoir s’appuyer sur une équipe dynamique et motivée comme celle qui nous entoure! C’est grâce à chacun d’entre eux que nous pouvons ouvrir un restaurant aux deux semaines et que nous avons d’excellents résultats dans ceux-ci! » affirme Élisabeth Abbatiello, responsable aux communications de l’entreprise.

En l’espace d’un an, le réseau Pizza Salvatoré aura passé de 15 à 30 restaurants. « Nous avons des baux signés pour ouvrir un restaurant aux deux semaines jusqu’au 31 décembre. Nous finirons l’année avec 40 restaurants. Par contre, notre priorité ne sera jamais le nombre de restaurant mais bien la perfection du service client qui se traduit par les volumes de ventes par unité. C’est comme ça qu'on évalue si un restaurant est en bonne santé financière. »

Entreprise en croissance

« Nous sommes chanceux parce que nous avons un concept extrêmement bien adapté à l’ère actuelle et au futur « post-Covid ». Étant spécialisés dans le « take-out » et dans la livraison, notre concept de restauration se fait pratiquement sans aucun contact! Notre système de commande en ligne est très apprécié des clients, le site étant amusant et facile d'y naviguer. Nos vingtaines de livreurs sur les heures achalandées font en sorte que les commandes arrivent toujours chaudes chez les clients. Nous sommes très reconnaissants et privilégiés d’être une chaîne de restaurants qui connaît une énorme croissance de nos ventes dans chacune de nos pizzerias en cette période difficile pour la restauration en générale. »

À propos de Pizza Salvatoré

Fondé en 1964 par M. Salvatoré Abbatiello, Pizza Salvatoré est reconnu comme étant le #1 à Québec dans la livraison de pizzas et de poutines. C’est le réseau de pizzerias comptant le plus de restaurants en opération dans la grande région de Québec. Le groupe opère actuellement 25 succursales.

Pizza Salvatoré se spécialise dans la livraison de pizzas et de poutines. L'objectif premier de Pizza Salvatoré est d’offrir les meilleures pizzas et poutines qui soient, livrées super rapidement! La chaîne est principalement connue pour leurs pizzas à croûtes farcies au fromage mozzarella et leurs décadentes poutines faites de fromage frais du jour.

Pizza Salvatoré en chiffres :

Compagnie familiale 100% québécoise

25 pizzerias en opération

1 100 employés

www.pizzasalvatore.com | Facebook : @PizzaSalvatore | Instragram : @Pizza_Salvatore