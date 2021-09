Tourisme Laval veut propulser le développement du tourisme d'affaires

Tourisme Laval, soutenue par Tourisme Montérégie, Tourisme Centre-du-Québec et Tourisme Outaouais, déploie une démarche collective de prospection, d’identification et de qualification d’opportunités en tourisme d’affaires pour soutenir les hôtels, sites de congrès et fournisseurs dans leurs offensives de vente.

Cette démarche a pour but de générer des nuitées et des retombées directes et indirectes liées aux événements d’affaires. Une nouvelle ressource viendra dès septembre soutenir les équipes de vente des régions participantes en actualisant les bases de données, en améliorant la connaissance de la clientèle et en générant des opportunités d’affaires.

Au sens élargi, le tourisme d’affaires, en plus de générer des revenus dans les hôtels, centres de villégiature et centres de congrès, profite aussi aux attraits touristiques, aux restaurateurs et traiteurs ainsi qu’aux fournisseurs de produits et services aux congrès et événements d’affaires.

Selon Tourisme affaires Québec (TAQ), le tourisme d’affaires est une industrie majeure qui a généré, en 2019, 663,7 M$ en dépenses directement liées à l’organisation de 3 449 événements d’affaires partout au Québec.

Le secteur employait avant la pandémie 27 000 personnes, contribuant ainsi à la vitalité économique et sociale des régions.

« Ce projet collectif permettra d’accroître efficacement le tourisme d’affaires, ce qui répondra directement aux besoins des ATR et de leurs membres. Cette nouvelle structure innovante crée une force de démarchage cohérente et permet d’élargir la prospection à de nouveaux marchés et de nouvelles clientèles, » mentionne Genevière Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.