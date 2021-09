La Ville de Laval signe une alliance stratégique avec le Groupe 3737, qui est un écosystème entrepreneurial et un moteur de développement économique, de création d’emplois et de richesse, dans le but d’accélérer les occasions d’affaires des Lavallois et des Lavalloises issus de la diversité.

L’accompagnement stratégique pour la réalisation de nouveaux projets d’affaires axés sur l’innovation, l’immigration et la diversité sera offert tant aux entreprises en démarrage qu’à celles déjà existantes.

« En s’associant au Groupe 3737, Laval prouve une fois de plus qu’elle est leader en matière de diversité et d’inclusion et que l’immigration est l’un des moteurs de création de richesse et de développement économique et social. La participation de toutes les communautés à l’économie lavalloise est essentielle et fait partie de nos priorités », a indiqué Stéphane Boyer, maire suppléant, vice-président du comité exécutif et responsable du développement économique.

En tant que deuxième ville d’accueil de nouveaux immigrants au Québec, Laval ajoute des services destinés à une clientèle dynamique et impliquée dans le développement économique du territoire.

Le Service du développement économique de Laval a notamment pour mandat de créer de la richesse inclusive sur le territoire, et cette alliance permettra la mise en place de stratégies collaboratives répondant aux ambitions de la Ville et aux besoins des entrepreneurs issus de la diversité.

« Avec déjà plusieurs entreprises lavalloises accompagnées depuis ses débuts, il n'était que logique et synergique pour le Groupe 3737 de confirmer cette entente de collaboration. Par ses actions, la Ville de Laval démontre clairement l'importance qu'elle accorde au moteur économique que représentent la diversité et l'inclusion. La confirmation de cette entente en est une autre preuve », d'ajouter Louis-Edgar Jean-François, président-directeur général, Groupe 3737é

L'immigration à Laval en quelques chiffres

En 2018, l’indice entrepreneurial de Laval indiquait que les immigrants sont pratiquement deux fois plus enclins à avoir des intentions entrepreneuriales par rapport aux natifs (35 % contre 16,5 %).

Parmi les immigrants résidant à Laval, 18,7 % sont en démarche de création d’entreprise, un taux nettement plus élevé par rapport à celui de 2014 (11,9 %) et légèrement supérieur à celui du reste du Québec (17,3 %).

Sur 161 dossiers traités dernièrement en ce qui a trait à la création d’entreprise au Service du développement économique, 65 % concernent des projets d’entrepreneurs issus de l’immigration.

SUR LA PHOTO (de gauche à droite) : Christine Mitton, cheffe des affaires gouvernementales, Ville de Laval, Lidia Divry, directrice du Service du développement économique de la Ville de Laval, Louis-Edgar Jean-François, président-directeur général, Groupe 3737 ainsi que Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif.