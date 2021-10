Une remontée encourageante pour le tourisme à Laval

Après une année particulièrement difficile pour le milieu touristique, l’industrie reprend tranquillement son élan. L’allègement des règles de la Santé publique a permis la réouverture des attraits et la tenue d’événements et festivals à temps pour la saison estivale.

Les campagnes marketing de Tourisme Laval auprès de la clientèle de proximité ainsi que celle de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec sur le territoire québécois ont prêté main-forte aux entreprises en faisant la promotion de leurs activités et des séjours à Laval.



Bien que le taux d’occupation dans les hôtels et l’achalandage des attraits tarifés n’aient pas encore retrouvé le même niveau qu’à l’été 2019, une reprise manifeste fut observée en juillet et août, ce qui est une excellente nouvelle.



On devine encore une certaine frilosité dans la réservation d’événements d’affaires ou sportifs, mais la demande se fait bien sentir. Malgré que les événements génèrent moins de nuitées qu’en 2019, la situation est néanmoins encourageante.

Faits saillants estivaux

Notons que le nombre de visiteurs dans les attraits touristiques tarifés a plus que doublé en comparaison à 2020 alors que plusieurs entreprises étaient fermées. L’achalandage de cet été équivaut à 80 % du total observé en 2019.

Aussi, taux d’occupation des établissements hôteliers est de 44 % pour la période de juin à août, ce qui correspond à une augmentation de 18 points par rapport à l’été 2020.

Cependant, les voyageurs d’affaires, qui représentent habituellement 48 % des touristes en été, ne comptaient que pour 31 % ces derniers mois.

Enfin, l’équipe des ventes a travaillé cet été sur une vingtaine de candidatures pour l’obtention d’événements à Laval. De ce nombre, 10 ont été obtenues.

Enthousiasme pour les saisons à venir

Bien que l’incertitude demeure quant à l’évolution de la pandémie et aux règles sanitaires pour les saisons automnale et hivernale, un vent favorable souffle sur l’industrie touristique. Grâce à la vaccination, la réouverture des entreprises semble définitive, en espérant que des allègements soient apportés en ce qui a trait aux événements d’affaires.

De plus, les campagnes marketing se renouvellent et les perspectives pour 2022 s’annoncent bonnes. Des actions marketing sur le marché de l’Ontario sont prévues à l’hiver prochain.



« La saison estivale 2021 est manifestement meilleure que la précédente. L’industrie touristique lavalloise commence à remonter progressivement la pente. Je tiens à souligner la qualité du travail et la détermination de nos entreprises touristiques et de leurs équipes. Le soutien des paliers des gouvernements fédéral, provincial et municipal a également été une clé déterminante dans la hausse de nos performances cet été », conclut Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.