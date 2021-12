Coup d’envoi de la 24e édition du Défi OSEntreprendre

La Ville de Laval vient de lancer la 24e édition régionale du Défi OSEntreprendre.

D’anciens lauréats ainsi que le président d’honneur pour la région de Laval, Kerlando Morette, ont eu l’occasion d’expliquer les étapes du concours aux communautés pédagogique et d’affaires lavalloises, qui ont soif de leadership, et l’envie de créer et d’innover.

Ancien participant de la 18e édition du Défi OSEntreprendre, M. Morette est le fondateur et responsable du développement des affaires de InnovaPub, une entreprise offrant des produits d'affichage publicitaire innovants.

Chaque année, le Défi OSEntreprendre permet à des milliers d’initiatives entrepreneuriales québécoises de briller à travers ses quatre volets : le volet Scolaire pour les jeunes du primaire à l’université; le volet Création d’entreprise pour les nouveaux entrepreneurs; le volet Réussite inc. pour les entrepreneurs au cheminement inspirant et le volet Faire affaire ensemble pour les entrepreneurs qui se distinguent par leurs méthodes d’approvisionnement d’ici.

​« L’entrepreneuriat est au cœur de notre vision et de nos actions. Le Défi OSEntreprendre est une vitrine pour mettre en lumière le talent et la créativité des Lavallois qui s’engagent en participant à la vitalité de leur milieu et à la prospérité de notre économie. J’invite d’ailleurs les intervenants scolaires et les étudiants qui ont un projet entrepreneurial, les entrepreneurs en prédémarrage et démarrage d’une nouvelle entreprise, les anciens lauréats et les modèles diversifiés d’entreprise qui se démarquent par leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs québécois à s’inscrire pour voir leur initiative se concrétise », a déclaré Stéphane Boyer, maire de Laval

Pourquoi et comment participer

Les participants du Défi OSEntreprendre courent la chance de recevoir une bourse et de profiter de nombreuses retombées médiatiques. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 15 mars 2022 à 16 h. Tous les critères d'admissibilité ainsi que la liste des catégories et des prix sont disponibles sur le site Web du Défi OSEntreprendre. Les lauréats régionaux seront dévoilés à Laval à la fin du mois d’avril à l’occasion d’une remise de prix. Le concours se conclura le 8 juin 2022 par le gala national.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre afin de contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université et celles de créateurs d’entreprise. Cette initiative d’envergure est rendue possible grâce à l’engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur; le gouvernement du Québec, partenaire en titre; Québecor, Vidéotron Affaires, l’Ordre des CPA du Québec et Spektrum Media.

OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre afin de contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université et celles de créateurs d’entreprise. Cette initiative d’envergure est rendue possible grâce à l’engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur; le gouvernement du Québec, partenaire en titre; Québecor, Vidéotron Affaires, l’Ordre des CPA du Québec et Spektrum Media.