Votre Grande-Côte Boisbriand : éclatée et tissée serrée 

L’Aile Boisbriand de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), en collaboration avec la Ville de Boisbriand et les membres du comité Grande-Côte, est fière de faire briller les commerces du chemin de la Grande-Côte auprès des résidents de Boisbriand grâce à une identité visuelle et à des outils promotionnels incitant l’achalandage.

Né d’un besoin de visibilité et stimulé par le développement d’un sentiment d’appartenance, le projet Votre Grande-Côte Boisbriand fera découvrir ou redécouvrir aux citoyens les commerces de proximité s’y trouvant. Sous l’accroche Éclatée et tissée serrée, nous rappelons l’offre variée et à la proximité des commerçants. Par cette campagne, nous souhaitons créer un engouement fort pour emmener les clients à poser un geste concret, soit celui de visiter les commerces physiquement.

Avec ce projet, nous misons sur les avantages du magasinage de proximité, tant pour le consommateur que la communauté, avec l'intention de promouvoir un changement de culture par lequel les résidents qui soutiennent le commerce local le font par fierté. « La création d’une image de marque collective de la Grande-Côte permet aux commerçants de s’y attacher avec fierté. Ils ont choisi Boisbriand pour s’installer et ils sont fiers de contribuer au dynamisme et à la vie communautaire de leur ville. Par cette initiative, nous partageons leur fierté auprès du grand public. » explique Martin Bradette, président de l’Aile Boisbriand de la CCITB.

« Nous sommes fiers de soutenir cette importante initiative de l’Aile Boisbriand de la CCITB. Depuis plus de deux ans, nous conjuguons nos efforts pour mettre de l’avant l’offre commerciale de cette principale artère de notre ville, pour laquelle nous avons de grands projets. En ces temps où l’achat local revêt une importance cruciale dans le soutien et le développement des communautés québécoises, je remercie tous les intervenants pour leur mobilisation en faveur de cette cause », souligne la mairesse de Boisbriand, Christine Beaudette.

Votre Grande-Côte Boisbriand abrite plus de 70 commerces avec une offre de biens et services éclectique. Il est temps de découvrir les petits bijoux qui s’y trouvent et de rencontrer leurs propriétaires accueillants et fort sympathiques.

La campagne publicitaire, réalisée par Erod agence créative, sera déclinée sur des abribus, via un site Web et sur les médias sociaux. Vous retrouvez des suggestions d’itinéraires d’une journée, les boutiques, restaurants et services coups de cœur des commerçants ainsi qu’une carte illustrée mettant de l’avant les points de repère de la Grande-Côte.

Visitez le www.vgcb.ca pour retrouver toute l’information et abonnez-vous à la page Facebook pour ne rien manquer.

Cette initiative et la campagne qui en découle sont rendues possibles grâce au soutien financier du programme Mes achats à quelques pas de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

À propos de l’Aile Boisbriand de la CCITB

L’Aile Boisbriand stimule la vitalité économique de Boisbriand par le biais de projets collectifs et d'accompagnement personnalisé. L’Aile Boisbriand relève de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) qui a pour rôle

de propulser le succès des entreprises grâce à ces quatre volets: Connecter. Évoluer. S'informer. Se mobiliser. Tous reconnus pour leur dynamisme et leur participation active, la CCITB chapeaute aussi l'Aile Sainte-Thérèse (GEST), l'Aile Rosemère (AGAR), l'Aile jeunesse (AJ), le Réseau Femmes en affaires et le Réseau industriel.