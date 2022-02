Immobilier commercial - vers une relance ?

En matière d’investissement immobilier, le locatif d’habitation est souvent la forme la plus répandue. Il existe cependant d’autres options telles que l’immobilier commercial encore peu connu certes, mais qui s’avère être très rentable. L’immobilier commercial fait référence aux biens tels que les bureaux, les locaux industriels, les locaux de commerce de détail ou encore les multi logements. Découvrez ici tous les avantages qui rendent si attrayants les investissements dans chacune de ces classes d’actifs de l’immobilier commercial en 2021.

Investir dans un local de bureau

La location de bureau regroupe deux principales sortes de surface. Il peut s’agir de location d’une simple surface de travail ou alors de la location de tout un centre d’affaires.

Les prix de location de bureaux

Il y a une dizaine d’années de cela, les constructions de bureaux ont connu une hausse importante. Ceci, en raison de la demande importante existante à cette période. Toutefois, cette grande disponibilité de l’offre n’a pas pour autant affecté profondément ce secteur. Au contraire, elle permet actuellement de réaliser une bonne marge de négociation sur les prix d’acquisition. Le retour sur investissement est de ce fait garanti.

Le marché de la location de bureaux demeure néanmoins assez instable. Effectivement, l’on note que plusieurs personnes payent trop cher pour leurs bureaux ou ne payent pas cher du tout, puisque les propriétaires souhaitent remplir leurs locaux coûte que coûte. Aussi, de nombreuses transactions de bureaux ont été effectuées ces derniers mois à des prix assez élevés. Dans le même temps, force est de constater que certains bureaux sont mis en location à des prix plutôt bas, les propriétaires voulant à tout prix trouver des acquéreurs pour leurs biens.

Impact de la pandémie de Coronavirus

On pourrait se demander si le contexte de la pandémie actuelle est favorable aux investissements dans la location de bureaux. Mais là encore, pas de crainte à avoir. Bien que le télétravail ait été instauré dans bon nombre d’entreprises, nombreux sont les métiers pour lesquels travailler à distance n’est pas convenable. De plus, les mesures de distanciation ont fait grimper les demandes pour des espaces de bureaux plus grands. Seul bémol à l’horizon, la prévision d’une baisse des prix de location. Néanmoins, les placements sur le long terme étant peu impactés par les crises passagères, investir dans un bureau demeure tout de même un bon placement à long terme.

Investir dans l’immobilier industriel

L’immobilier industriel reste peu évoqué dans le domaine de l’investissement immobilier. Cette classe d’actifs est pourtant l’une des plus sollicitées parmi les immobiliers commerciaux.

Précisions sur la notion d’immobilier industriel

L’immobilier industriel fait référence aux locaux industriels. Ceux-ci sont des établissements dont le fonctionnement repose principalement sur des activités de transformation ou de fabrication. Ce type d’actifs intéresse de nombreux investisseurs et ses indicateurs de base sont au beau fixe.

Intérêt d’investir dans des locaux industriels

D’une part, en tant que propriétaire de locaux industriels, il y a peu de chances que vous soyez confronté à des désagréments liés à des impayés de loyer. Ceci, pour la simple et bonne raison que les baux commerciaux signés dans ce type de location mentionnent très clairement les termes de paiements. D’autre part, la demande croissante observée dans l’immobilier industriel ainsi que les capitaux en jeu font beaucoup parler de ce secteur, aussi bien au Canada que partout dans le monde. Ce qui a pour effet entre autres de rassurer les banques qui sont plus disposées à l’octroi de crédits immobiliers.

Enfin, il est à noter que les locaux industriels sont actuellement en pénurie sur le marché et les demandeurs sont prêts à débourser gros pour acquérir ces locaux. De plus, la montée du commerce en ligne fait prédire qu’une superficie industrielle additionnelle de 40 millions pi² sera absorbée cette année, à l’échelle nationale. Investir dès à présent dans l’immobilier industriel pourrait donc vous rapporter énormément et beaucoup plus vite que vous ne l’imaginiez.

Investir dans les locaux de commerce de détail

Les locaux de commerce de détail désignent en général les boutiques de vente au détail. Ce type de local inclut donc les détaillants, les diverses sortes de restaurants ainsi que les centres commerciaux, toutes tailles confondues. Le commerce digital toujours en plein essor peut faire peur compte tenu du sort réservé aux commerces de proximité. Ne vous laissez pas pour autant décourager si vous comptez investir dans ce type de local. En effet, selon les prévisions, le nombre d’achats effectués en ligne devrait se stabiliser et demeurer sans une hausse importante.

Aussi, bien que la pandémie ait favorisé les achats en ligne, elle a en parallèle renforcé le désir du public de sortir prendre l’air, faire des courses et pratiquer des activités en extérieur. Les commerces de proximité ont donc toujours leur place dans le quotidien des consommateurs. Cependant, les modèles existants en termes de commerce de détail pourraient bien s’effacer au fil du temps sans que ce type de commerce disparaisse pour autant.



Ces modèles seront tout simplement remplacés par des modèles plus actuels et pratiques. Pour investir dans des locaux de commerce de détail, il vous faudra donc être avant-gardiste. Profitez du faible intérêt porté actuellement envers les murs commerciaux par les investisseurs pour acquérir des locaux à bas prix. Les centres commerciaux pourraient entre autres avoir très vite la côte, notamment ceux étant régionaux et de premier rang. En vous alignant sur ce marché, vous avez donc de fortes chances de faire un investissement très rentable.

Investir dans le multi logement

Depuis plus d’une dizaine d’années déjà, la valeur des multi logements tels que les duplex, triplex et autres ne cesse d’augmenter. Cela s’explique par une hausse de la demande en logements multi résidentiels, sur le marché. En parallèle, très peu de multi logements sont construits, d’où la difficulté pour les locataires d’en trouver. Par conséquent, les prix de loyers de ce type de logements sont de plus en plus à la hausse.

En tant que propriétaire de multi logements, vous n’aurez donc pas de mal à trouver des preneurs prêts à débourser une somme considérable pour louer votre bien. Pas d’inquiétudes à avoir non plus quant à la faible rentabilité de ce type de local. Celle-ci sera vite compensée par les nombreux demandeurs de multi logements de toute sorte. Investir dans les multi logements reste ainsi un investissement fiable pour vous.

Avantages des investissements dans l’immobilier commercial

Si vous pensez à réaliser un investissement en immobilier commercial, alors vous pouvez déjà être assuré du fait que votre investissement ne sera pas vain. Il constitue un gage de sécurité en raison des termes de paiements assez stricts que l’on retrouve dans ce domaine et de son meilleur taux de rentabilité par rapport aux biens d’habitation. Mieux, en optant plus précisément pour les logements industriels et les multi logements, vous vous retrouverez sur des secteurs en plein essor. La pénurie de biens observée au niveau de ces deux types de locaux et la forte demande existante vous garantit un bon retour sur investissement dans ces domaines.

Quant aux logements de commerce de détail, bien qu’ils soient encore peu sollicités actuellement, tout laisse présager qu’ils seront bientôt à nouveau plébiscités. Ne tardez donc pas et saisissez cette opportunité tant qu’il est encore possible. Enfin, la location de bureaux a également de beaux jours devant elle, en dépit des conditions de travail imposées ces derniers mois par les conditions sanitaires. Il est donc encore temps d’investir dans cette branche et d’en tirer un bon profit.