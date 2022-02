Tous les restaurants et autres cuisines commerciales dépendent d’un système de ventilation efficace. Ce système comprend, entre autres, la hotte d’extraction. Parce qu’elle voit un haut volume de cuisson et qu’elle subit des températures extrêmes, la hotte de cuisine commerciale nécessite un entretien régulier. De plus, si on néglige cet entretien, on risque d’affecter le système entier et d’augmenter les risques de dommages au bâtiment. Les experts de Cadexair, vous fourniront des services selon les pus hautes normes de l’industrie.

L’importance de nettoyer les hottes commerciales

Le but de votre hotte de cuisine est de piéger la graisse, la fumée et la saleté avant que les polluants ne s'échappent dans le reste de la cuisine et du bâtiment. Inutile de dire que la hotte de cuisine peut devenir un piège à feu si elle n’est pas dégraissée régulièrement.

Avec le temps, les dépôts de graisse et de saleté coaguleront et se transformeront en une substance extrêmement inflammable. Avec la chaleur intense utilisée pour la cuisson, cette substance peut s'enflammer et causer un incendie.

Les avantages d’une hotte commerciale propre

En plus de diminuer les risques d’incendies dus à l’accumulation de graisse, il y a de nombreux autres avantages à nettoyer la hotte commerciale régulièrement. En voici quelques-uns :

Efficacité énergétique : Un système d'évacuation et de ventilation de cuisine propre permet une meilleure circulation de l'air, et un système de ventilation plus efficace augmente les performances de votre équipement. Un équipement plus efficace peut mener à une plus grande productivité, ainsi qu’à des économies sur les factures d'énergie et les frais d'entretien à long terme.

Sécurité environnementale : La graisse pénètre dans votre système d'échappement supérieur en étant vaporisée de la cuisinière vers la toiture. Cela signifie qu'il y a une grande quantité de particules de graisse dans l'air de toute cuisine commerciale, ce qui crée un risque pour la sécurité environnementale. En programmant des nettoyages réguliers, vous réduirez l'air contaminé dans l'environnement de travail et de restauration de votre établissement.

Protection de la santé : L'amélioration de l'environnement de vie et de travail de votre cuisine commerciale se traduit par un meilleur moral du personnel. Lorsque vous protégez vos employés des contaminants en suspension dans l'air, vous constaterez une augmentation de la productivité et une diminution des absences dues aux congés de maladie.

Élimination des moisissures : Votre système d'échappement est un terrain fertile pour les bactéries et la moisissure en raison des volumes élevés d'humidité et de chaleur. En nettoyant régulièrement votre hotte et en entretenant tout le système de ventilation de la cuisine, vous aidez à prévenir les maladies et problèmes de santé que les moisissures peuvent causer.

À quelle fréquence nettoyer la hotte de cuisine commerciale ?

La norme 96 de la National Fire Protection Agency (NFPA) exige que le système de ventilation de votre cuisine commerciale soit nettoyé par une entreprise professionnelle entre une fois par mois et une fois par an, selon le volume d'aliments cuits, du type d'aliments servis et du type de combustible utilisé pour la cuisson.