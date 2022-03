Essence : réduire les taxes serait une «mauvaise idée»

Soulignant l’importance de la collaboration et du partenariat entre le Canada et l’Irlande, Enterprise Ireland, l'agence du gouvernement irlandais pour le commerce et l'innovation et le numéro un mondial du capital de risque, marque la Saint-Patrick en organisant des événements communautaires et commerciaux pour stimuler la collaboration commerciale avec les partenaires canadiens. Enterprise Ireland lance également une nouvelle campagne internationale intitulée « Ireland: Innovation at the Edge », qui souligne les conditions uniques en place dans le pays qui ont permis aux entreprises irlandaises d’être parmi les entreprises les plus innovantes au monde, et qui ont permis à l’économie exportatrice irlandaise d’afficher de solides performances tout au long de la pandémie, en collaborant avec des partenaires internationaux.