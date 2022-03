Une nouvelle image pour le groupe de presse Néomédia

L’Association québécoise des technologies (AQT), en collaboration avec CGI et la Banque Nationale, annonce que l’entreprise Nexus Innovations a été couronnée PME techno de l’année 2021. C’était en présence du ministre de la Cybersécurité et du Numérique. M. Éric Caire, et de plus de 180 leaders du secteur que cette prestigieuse distinction a été décernée à cette compagnie qui a su se démarquer parmi 10 finalistes pour remporter le concours.