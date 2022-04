La Banque du Canada relève le taux directeur qui passe de 0,5 à 1%

Regroupant des joueurs clés des écosystèmes du divertissement et de l’Intelligence artificielle (IA), les acteurs économiques de plus de 50 sociétés, d’organisations, de gens d’affaires et des entrepreneurs québécois du divertissement et de l’IA unissent leurs forces dans le but de former la communauté internationale E-AI. L’événement de lancement de cette nouvelle communauté internationale se tiendra les 14 et 15 juin, à Montréal, au Palais des Congrès. Ce premier événement vise à mobiliser les partenaires et les membres de la communauté pour la création de projets, l’exploration des occasions d’affaires.