Le réseau Mentorat Laval souligne l'engagement exceptionnel des mentors et mentores bénévoles de son réseau

Le Réseau Mentorat Laval a souligné l’engagement exceptionnel des mentors et mentores bénévoles de son réseau par le biais d’une remise de reconnaissances.

Depuis le début de la pandémie, le Réseau Mentorat Laval a connu une croissance de plus de 80 % de son nombre de mentor(e)s, signe de l’importante mobilisation des entrepreneur(e)s du territoire face aux défis occasionnés par la pandémie de la COVID-19.

Toute l’équipe du Réseau Mentorat Laval, comme ses mentoré(e)s et partenaires, ont rendu un vibrant hommage aux 55 entrepreneur(e)s d’expérience s’impliquant comme mentor(e)s bénévoles auprès d’entrepreneur(e)s de Laval.

« La demande de mentorat est en croissance sur le territoire et c’est encourageant d’accueillir de nouveaux bénévoles pour y répondre ! En fait, c’est tout le réseau d’entrepreneur(e)s lavallois(e)s qui se mobilise et qui participe au succès de notre recrutement. », explique Lawrence Veilleux, directeur du Réseau Mentorat Laval.

De plus, 16 reconnaissances de niveau « Bronze » et 14 reconnaissances de niveau « Argent » ont été décernées afin de reconnaître l’engagement des mentor(e)s cumulant de deux à quatre ans d’expérience au sein du réseau aux personnes suivantes (plusieurs mentor(e)s ont reçu plus d’une reconnaissance) :

Bronze

M. Alain Aubé, M. André Bouchard, M. Lionel Boucher, M. Marius Brisson, Mme Louise Marie Brousseau, Mme Nadia Chbanat, Mme Isabèle Chevalier, Mme Stephanie El-Chakieh, Mme Jessica Joyal, M. Elias Kallas, Mme Anissa Kherrati, Mme Michelle Laflamme, M. Guy Michaud, M. Romano Robusto, Mme Lise St-Arnaud, Mme Silvia Todorova.

Argent

M. Alain Aubé, M. Christian Bavota, M. André Bouchard, M. Clément Boily, Mme Louise-Marie Brousseau, M. Daniel Cloutier, Mme Cadleen Désir, M. Martin Ducharme, M. Paul Emard, Mme Nathalie Geoffroy, Mme Carole Grenier, Mme Louise Lefebvre, Mme Lise St-Arnaud.

Or

De plus, une reconnaissance « Or » a été décernée à Frédéric Lebel, un mentor qui, depuis plus de six ans, accompagne d’autres entrepreneur(e)s lavallois(e)s bénévolement en plus de contribuer à la promotion et à l’essor du service sur le territoire lavallois.

Diamant

En novembre prochain, dans le cadre du Rendez-vous Réseau Mentorat 2022, des reconnaissances de niveau « Diamant » (le plus haut niveau décerné par le Réseau Mentorat à l’échelle provinciale) seront remises à M. François Forest (Sectoriel – Entrepreneuriat collectif), M. Jacques Julien, M. Patrick Junqua et à M. Michel Sauvé (Sectoriel – Entrepreneuriat collectif).

La reconnaissance Diamant leur sera offerte pour souligner leurs huit années d’implication en accompagnement ainsi que leur engagement durable à faire rayonner le mentorat pour entrepreneurs au Québec.

Durant la cérémonie, le Réseau Mentorat Laval a tenu à mettre en avant les efforts remarquables déployés par l’équipe de Laval économique afin de favoriser l’avancement et la promotion du mentorat pour entrepreneurs dans la région.

L’environnement économique postpandémie sera difficile pour les entrepreneur(e)s, et tout particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, le cœur de cible du Réseau Mentorat Laval.

Avoir accès à un mentor (une personne qui a vécu des situations difficiles, des épreuves entrepreneuriales et humaines, qui peut aider à traverser la tempête et offrir une oreille attentive) sera nécessaire pour un nombre accru d’entrepreneur(e)s, tel que le rappelle l’Indice entrepreneurial québécois 2021. Le Réseau Mentorat Laval est plus que jamais un allié incontournable de l’entrepreneuriat lavallois.

À propos du Réseau Mentorat

Le Réseau Mentorat, dont fait partie le Réseau Mentorat Laval, se dédie au développement du plein potentiel des entrepreneurs par le mentorat. En collaboration avec des partenaires, nous créons des relations d’accompagnement durables basées sur l’écoute et le partage, à travers le Québec et la francophonie. Nous croyons que la croissance des entreprises passe avant tout par le mieux-être de celles et ceux qui les dirigent.

Au Québec, le Réseau Mentorat compte sur l’appui majeur du ministère de l’Économie et de l’Innovation, de la Banque Nationale, de Québecor et de Desjardins, ainsi que sur des partenaires de premier plan, notamment Barreau du Québec, Cascades, Cogeco, Développement économique Canada, Laval économique, Fonds de solidarité FTQ, Hydro-Québec, Intact Assurance, Léger, RBC Banque Royale et Secrétariat à la jeunesse du Québec.