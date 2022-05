La région Laval / Laurentides rayonne au Congrès de l’Association de la construction du Québec

Dans le cadre de son Congrès 2022, qui s’est tenu les 13 et 14 mai derniers au Fairmont Le Manoir Richelieu, l’Association de la construction du Québec (ACQ) est fière d’avoir rendu hommage à des entreprises émérites des secteurs IC/I et résidentiel pour leur travail et leur implication lors de la prestigieuse Soirée annuelle des prix Construire.

Cette soirée haute en couleur vise à reconnaître le talent, l’engagement et l’excellence d’entreprises et de personnes qui contribuent positivement à l’industrie de la construction au Québec.

Une entreprise membre de l’ACQ – Laval/Laurentides et un projet réalisé à Mirabel ont été récompensés dans différentes catégories lors de l’événement. L’entreprise Toitures Hogue INC. s’est vu décerner le prix Construire de la région Laval/Laurentides.

De plus, le projet Skyblü – Phase 1 a reçu le prix Construire dans la catégorie Condos en hauteur – 10 étages et plus.

Au total, ce sont 500 acteurs de l’industrie de partout à travers le Québec qui se sont réuni à Charlevoix pour assister au Congrès 2022 et à la Soirée des prix Construire de l’ACQ. Ils ont pu entendre différents conférenciers inspirants, dont Sylvain Guimond, Benoit Chalifoux et Francis Bouillon. Ils ont pu également participer à des panels et des ateliers pour discuter de sujets comme les enjeux communs des entrepreneurs d’expérience, le virage numérique, la marque employeur pour favoriser la rétention et le recrutement ainsi que les nouveautés juridiques à connaître pour la gestion de projets et celle d’une entreprise.

Toitures Hogue INC. – Lauréat de la région Laval/Laurentides

1973. Réal Hogue débute l’aventure de Toitures Hogue. En 2012, il cède les rênes de l’entreprise à son fils Jocelyn. Aujourd’hui, appuyée par plus de 220 employés et soutenue par une équipe de direction dynamique et expérimentée, l’entreprise s’impose plus que jamais dans son secteur d’activités. Pour assurer à ses clients un travail d’une qualité irréprochable, Toitures Hogue fait appel aux équipements les plus spécialisés, mais elle s’assure aussi d’offrir à ses travailleurs une formation pointue et continue en plus d’un environnement de travail agréable. « Notre priorité chez Toitures Hogue, c’est l’accompagnement du client, de la demande de soumission jusqu’à la livraison finale du projet », indique Maxime Huot, VP ventes.

Reconnue comme l’une des 50 entreprises les mieux gérées au Canada, premier couvreur canadien à être accrédité en santé et sécurité ISO 45001 et très active du point de vue caritatif dans sa communauté, Toitures Hogue a pour mission de relever tous les défis que peut lui soumettre sa clientèle.

Skyblü – Phase 1 – Projet résidentiel de l’année – Condos en hauteur – 10 étages et plus

Le Skyblü – Phase 1, développé par Groupe Magma en partenariat avec Investissement Ray Junior, est un projet majeur de 170 unités situé sur la Rive-Nord de Montréal, à Mirabel. Localisé dans un environnement stimulant, à quelques minutes des Premium Outlets Montréal où l’on trouve plus de 60 boutiques et des restaurants de tout acabit, le projet a de quoi satisfaire tous les types de clientèles, et ce, à des prix avantageux.

Offrant également des aires de vie commune tels qu’un lounge intérieur et des jardins extérieurs, le Skyblü – Phase 1 est résolument moderne et branché, parfait pour des gens actifs.