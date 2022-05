BONE Structure dévoile la prochaine génération de maisons modernes en acier : La Collection MT.

BONE Structure®, designer et constructeur canadien de maisons de luxe sur mesure en Amérique du Nord, surmonte l’imprévisibilité de la construction.

Utilisant sa technologie brevetée de structure en acier léger, l’entreprise innovante lance une nouvelle série d’inspiration de maisons axées sur la nature : la Collection MT.

Partant d’une forte emphase sur le lien entre le paysage extérieur et l’expérience humaine, la Collection MT est une réelle révélation postpandémique. Équilibrant design épuré et intégration du paysage, ces maisons créent des espaces qui mettent l’accent sur des moments simples et significatifs du quotidien.

« Nous sommes ravis de lancer la Collection MT, qui nous permet de relever le plus grand défi auquel notre industrie est actuellement confrontée : l’imprévisibilité. La plupart de nos clients sont des décideurs qui souhaitent vivre dans une maison au design réfléchi comprenant des espaces intérieurs∕extérieurs fonctionnels. En ces temps postpandémiques, les familles pourront donc profiter de cette nouvelle collection et bénéficier d’un processus de design intégré efficace et simplifié pour la construction de leur maison. La collection MT est un concept personnalisé unique qui permet d’outrepasser certaines des nombreuses décisions à prendre lors de la construction d’une maison sur mesure. Notre clientèle étant déjà très occupée par la gestion de leur entreprise et de leur carrière, nous croyons que cette proposition leur donnera la possibilité de construire la maison de leur rêve dans de meilleurs délais, tout en minimisant les incertitudes reliées à la commande des matériaux et au coût de la main-d’œuvre, » déclare Marc-André BOVET, fondateur et PDG de BONE Structure.



Quand la multifonctionnalité est la clé

Les 3 inspirations proposées varient en taille, allant de 3200 pieds carrés à 5800 pieds carrés. BONE Structure propose actuellement sa série d’inspirations en Ontario, en Colombie-Britannique, au Québec et dans le nord de la Californie.

À propos de BONE Structure

Fondée en 2005 de la volonté de son président fondateur, Marc-André Bovet, de révolutionner les méthodes traditionnelles de construction résidentielle et commerciale. Il s’est entouré d’experts (ingénieurs, architectes, designers industriels, designers d’intérieurs, technologues et urbanistes) et s’est inspiré du témoignage de plusieurs clients pour concevoir un système qui réduit les défaillances de la construction.

En plus d’être écologique et écoénergétique, la technologie BONE Structure® permet de laisser libre cours à la créativité des clients et des architectes, en facilitant la création de vastes espaces à volumétrie variable, dotés d’une fenestration grandiose. BONE Structure favorise aussi le développement de l’économie locale, en recrutant des entrepreneurs qui partagent les valeurs corporatives de l’entreprise que sont Respect, Transparence, Loyauté et Sécurité et le Plaisir. BONE Structure n’est pas un système de construction modulaire ou préfabriqué, mais une technologie inspirée des industries de l’automobile et de l’aérospatiale.

La technologie permet également d’assembler rapidement des bâtiments tels que des résidences unifamiliales, des condos jusqu’à quatre étages, des restaurants, des lave-autos et autres.