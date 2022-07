Le Château Pierrefonds: 35 ans aux services des aînés et leurs familles

Fondé en 1987, le Château Pierrefonds a su, au fil du temps et des épreuves, devenir une référence en matière de résidence pour aînés. Situé dans l’Ouest de l’île de Montréal, le milieu de vie pour personnes âgées a de quoi ravir les résidents, que ce soit par son personnel attentionné qui s’assure de leur bien-être, les activités proposées ou encore ses installations diversifiées.

Terrasse, balançoires extérieures, jardins fleuris, grandes salles de séjour, coin lecture et même un salon de thé sont des exemples de ce qu’il est possible de retrouver au Château Pierrefonds.

Comprenant un total de 117 chambres éclairées avec salles de bain privées, la résidence a de quoi offrir un milieu de vie confortable aux résidents. Deux unités de soins spécialisés pour les personnes avec des troubles cognitifs tels que l’Alzheimer composent également la résidence.

Le personnel ne manquera pas de les dorloter avec des services personnalisés pour les activités de la vie quotidienne, et autres services, tels que, la pose de vernis à ongles, la coiffeuse et le barbier, mais aussi par les repas copieux offerts chaque jour, s’adaptant au régime alimentaire de tous.

Une histoire de famille et de coeur

C’est en 1987 qu’Alfred Laplante, confronté à trouver une résidence pour ses propres parents, achète le Château du boulevard Gouin. Ne trouvant rien d’assez bien pour ses parents, il convertit la maison en résidence pour personnes âgées.

Quatre ans plus tard, voyant la demande de plus en plus grandissante, le Château Pierrefonds passe de 17 à 55 chambres. Malheureusement, un violent incendie ravage la résidence en 1993, ne laissant que la cage d’ascenseur au beau milieu de toutes ces ruines. Faisant face à l’adversité, Alfred Laplante et son équipe se retroussent les manches et rebâtissent leur Château, avec 63 chambres.

En février 1994, les résidents retrouvent leur demeure. Monique Laplante, la fille d’Alfred prend peu à peu les rênes du Château. Le 17 août 2003, le fondateur décède tragiquement dans un accident d’avion. Ayant toujours affronté les tempêtes de face, Monique et son équipe ont relevé le défi de donner un nouveau souffle au Château, mais surtout, d’honorer la mémoire d’Alfred Laplante.

Son frère Pierre se joint à l’équipe et c’est le début d’une nouvelle génération. Une nouvelle génération certes, mais une génération habitée par la même passion et le même désir que la précédente: améliorer la qualité de vie des résidents.

Souligner 35 ans aux services des aînés et leurs familles

Le 13 juillet dernier, c’est à l’occasion d’une grande fête organisée dans les jardins du Château Pierrefonds que se sont réunis résidents et membres du personnel pour souligner le 35e anniversaire de la résidence.

Au total, 65 des 102 résidents ont pris part aux festivités. Sur les mélodies entonnées par le duo White Grass Band, ils ont dansé et chanté, et ce, en quatre langues. Tout le personnel a mis la main à la pâte pour cette célébration qui a permis aux résidents de passer un moment des plus agréables et enivrant.

À leur façon, ils continuent d’écrire l’histoire commencée en 1987, par un fils soucieux d’offrir à ses parents, un espace de vie invitant, et dont les prochains chapitres s’écrivent par des enfants soucieux d’en faire autant.

Le Château Pierrefonds est décidément une résidence où il fait bon vivre. Pour plus d’informations, communiquez avec le 514-626-2300 ou par courriel au [email protected] L’établissement est situé au 15928, boulevard Gouin Ouest, à Sainte-Geneviève.