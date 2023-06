Agence SEO a Montréal ; comment ne pas se tromper en 2023?

Vous recherchez une agence SEO à Montréal pour booster votre visibilité en ligne et générer davantage de prospects ? En ces temps étranges de compétences humaines mélangées aux intelligences artificielles, comment trouver un prestataire ou une agence SEO qui vous charge pour un service utile ? Surtout, dans une ville ou l’IA est en avance et impact le marché du travail, tel que prévu par une étude d’Oxford il y a déjà 10 ans. Vous avez reçu plusieurs offres de différentes agences de référencement naturel et vous vous demandez comment choisir celle qui pourra réellement produire des résultats, tout en étant certain que vous ne paierez pas pour quelque chose que ChatGPT peut réaliser ?

Cet article a pour but de vous aider à sélectionner la meilleure agence SEO à Montréal qui pourra vous hisser dans les premiers résultats des moteurs de recherche et augmenter significativement vos ventes, sans frais inutiles.

Identifiez vos exigences humaines en matière de SEO

Avant de vous engager avec une agence, il est crucial de déterminer précisément vos besoins et les services que vous attendez de cette dernière. Si l’aspect émotionnel de vos produits, ou le contexte de vos services, est important, alors déterminer le avec soin!

Chaque agence web offre une variété de services. Il y a en effet une multitude de types d'agences web à Montréal. Il est donc essentiel de sélectionner une agence qui possède de l'expérience dans le genre de projet dont vous avez besoin. Assurez-vous que l'agence que vous sélectionnerez offre des services tels que la recherche de mots-clés, la création de contenu, les stratégies de création de liens, l'optimisation de sites web, etc.

Interrogez les agences Web de Montréal!

Pour commencer, demandez à discuter avec l'équipe ou la personne qui sera en charge de votre compte. Trop souvent, les individus à la recherche d'une agence ne parlent qu'à la personne en charge des ventes, dont l'objectif principal est de vendre.

Parler à la personne responsable - qui sera en charge de la mise en œuvre de votre mandat vous donnera une idée beaucoup plus claire de ce que l'agence SEO à Montréal peut réaliser pour vous. Outre la question de savoir avec qui vous allez travailler, vous pouvez poser les questions suivantes :

Comment pourrai-je communiquer avec l'équipe SEO responsable pendant la durée du mandat?

Aurai-je un contact direct avec la personne en charge de ma stratégie SEO ou serai-je en contact avec un gestionnaire de projets?

Est-ce que la rédaction du contenu est faite en interne?

Quel sera le temps consacré à mon projet?

Quand puis-je m'attendre à voir les premiers résultats?

Est-ce que je recevrai des rapports réguliers?

Comment procédez-vous pour l'acquisition de liens dans mon secteur?

Y a-t-il des coûts supplémentaires à prévoir outre le coût que vous allez estimer?

Y a-t-il une analyse initiale?

À quelle fréquence faites-vous un suivi de mes résultats?

Quels sont les objectifs que vous suivez pour vous assurer que ma stratégie est efficace ?

Prévoyez vos besoins futurs en marketing et en conception Web

Le SEO peut booster vos ventes, mais ce n'est pas la seule méthode pour augmenter vos revenus en ligne. Il est souvent bénéfique de combiner plusieurs stratégies numériques pour améliorer les résultats de vos efforts de marketing web. Les bonnes agences SEO proposent des services complémentaires

Si vous optez pour une agence numérique qui propose plusieurs services complémentaires, comme du SEO, de la publicité sur Google et de la gestion de communautés, vous pouvez mettre en place une stratégie beaucoup plus sophistiquée. Par exemple, vous pouvez attirer des visiteurs sur votre site web grâce au SEO, puis les cibler avec de la publicité, ce qui permet de maximiser le trafic généré par votre stratégie de référencement naturel.

Il est également important de noter que le SEO nécessite des compétences en programmation, il serait donc avantageux que l'agence SEO que vous choisirez ait des programmeurs en interne.

L'alliance de l'intelligence artificielle et du marketing émotionnel

Ne soyons pas naifs ! Alors que l'intelligence artificielle (IA) continue de faire des avancées significatives, il est crucial de ne pas négliger les coûts, et l'importance de l'interaction humaine et de l'émotion dans le marketing, et donc, avec l’agence que vous déciderez de choisir. L'IA peut automatiser de nombreuses tâches, fournir des analyses approfondies et aider à la personnalisation, mais elle ne peut pas remplacer la connexion humaine et l'empathie qui sont au cœur du marketing émotionnel.

Le marketing émotionnel repose sur la capacité de comprendre et de répondre aux sentiments et aux besoins des clients. Les entreprises qui réussissent dans cette approche sont capables de créer des liens plus profonds et plus significatifs avec leurs clients, menant à une fidélisation accrue et à une valeur à vie du client plus élevée. Alors, assurez-vous que votre agence sache bien travailler avec l’IA, main dans la main, pour la nourrir correctement, et également l’utiliser pour réduire vos coûts. Voilà comment nous pouvons créer des campagnes de marketing émotionnel plus ciblées et efficaces au meilleur prix.

Contactez les références des agences et examinez leur portfolio

Une fois que vous avez identifié quelques agences SEO qui semblent répondre à vos besoins, prenez le temps d'étudier leurs références et de les contacter. Procédez un peu comme si vous évaluiez un candidat que vous souhaitez recruter. Après tout, vous allez travailler avec cette agence régulièrement et vous allez leur confier un budget important, vous ne pouvez donc pas simplement prendre leurs déclarations pour argent comptant.

Prenez également le temps de passer en revue le portefeuille de projets passés et interrogez l'agence sur ses succès (et ses échecs). Posez des questions sur la façon dont elle a atteint certains objectifs