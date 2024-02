Inscrivez-vous à la grande journée des petits entrepreneurs

La grande journée des petits entrepreneurs sera de retour le 1er juin prochain et les inscriptions sont maintenant ouvertes. Fidèle à sa tradition, cette 11e année se veut une expérience entrepreneuriale des plus festives pour célébrer la créativité et la détermination de milliers de jeunes Québécois de 5 à 17 ans.

Unique en son genre, le mouvement Petits entrepreneurs vise à encourager les jeunes à explorer leur fibre entrepreneuriale de manière positive et ludique. En participant à la LGJPE, les jeunes sont encouragés à créer un projet d’entreprise à leur image et sont accompagnés tout au long de leur cheminement. La grande fête du mois de juin est le point culminant de leur parcours entrepreneurial, où les participants sont invités à présenter avec fierté leurs créations soit en tenant un kiosque devant leur maison ou dans l’un des Marchés de petits entrepreneurs.

« L'année dernière, j'ai eu la grande joie de participer à La grande journée des petits entrepreneurs ! Pour la première fois, j’ai pu vendre mes bijoux en personne, servir les clients, petits et grands, en plus de leur parler de mon projet. Ça m'a beaucoup aidé à avoir plus confiance en moi et ça m'a vraiment motivée à continuer mon entreprise. J'ai hâte au 1er juin pour faire connaître mes nouvelles créations et rencontrer encore plus de petits entrepreneurs, comme moi ! », María-Valentina, 9 ans, petite entrepreneure depuis 2 ans.

« Voir grand, ça commence dès maintenant ! La grande journée des petits entrepreneurs, c’est surtout la relève qui s’amuse à créer un demain extraordinaire. Nous sommes fiers d’avoir accompagné autant de jeunes au cours des dix dernières années en créant des occasions d’entreprendre », explique Isabelle Genest, cofondatrice de Petits entrepreneurs.

Les jeunes qui souhaitent vivre l’expérience entrepreneuriale peuvent s’inscrire dès aujourd’hui, et en quelques clics seulement, via le site petitsentrepreneurs.ca