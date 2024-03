L’entreprise Planette choisie pour faire partie de l’Accélérateur local IGA

L'entreprise Planette produits écologiques, fondée par Myriam Tellier, a été sélectionnée parmi près d'une centaine de candidatures pour faire partie de la deuxième cohorte de l'Accélérateur local IGA. Huit autres entreprises québécoises participent également.

Basée à Laval, l'entreprise se spécialise dans les produits ménagers naturels et écologiques. Avec des produits composés d'ingrédients simples, non toxiques et ayant démontré leur polyvalence et leur efficacité, l'entrepreneuse souhaite initier un changement en redynamisant le marché des produits ménagers avec des alternatives écologiques. Ils sont fabriqués dans un atelier zéro déchet.

Accélérateur local d'IGA

Initiative phare dans le commerce de détail alimentaire, l’Accélérateur local d’IGA accompagne des entreprises québécoises dans le développement de nouveaux produits ayant le potentiel de stimuler l’innovation au Québec.

Les neuf entreprises sélectionnées pourront bénéficier de toute l’expertise d’IGA afin de propulser leurs produits en supermarché.

« Nous avons été impressionnés par la créativité et le savoir-faire des entrepreneurs qui forment cette nouvelle cohorte. Encourager l'achat local et contribuer à dynamiser le secteur de l’alimentation au Québec en mettant de l’avant des produits distinctifs fait partie de notre ADN. Nous sommes très heureux de pouvoir nourrir les bonnes idées avec la mise en place de l’Accélérateur local IGA. On peut réellement être fier de toute l'innovation alimentaire qui émerge de chez nous ! », explique Caroline Auger, directrice de catégories - épicerie IGA

La première cohorte, une réussite ouvrant la voie aux suivantes

Les 18 entreprises accélérées qui ont été choisies pour constituer la première cohorte de l’Accélérateur local IGA ont pu être accompagnées d’une équipe personnalisée, à toutes les étapes entourant le développement de leur produit.