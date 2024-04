Gala de Reconnaissance pour les entrepreneurs noirs du Québec : Deux Lavalois finalistes

Deux entrepreneurs de la région de Laval sont finalistes pour le Gala de Reconnaissance pour les entrepreneurs noirs du Québec. Il s'agit d'Alexandre Kénol et Olivier Doleyres.

Initié par le Fonds Afro-Entrepreneur et se déroulant le 25 avril au Théâtre Saint-James à Montréal, le Gala est l’occasion de découvrir et de souligner les projets et les personnalités d’affaires importantes du milieu.

Alexandre Kénol a fondé en 2019 Gestion Événements Alexandre Kénol (GEAK) inc. Sous sa direction, GEAK crée des expériences mémorables dans les domaines sportif, caritatif, artistique et corporatif.

Olivier Doleyres est un jeune entrepreneur issu d'une famille d'immigrants et incarne la réussite par le travail. Impliqué dans le monde du travail à partir de ses 15 ans, Olivier est approché en 2018 pour reprendre Inter Clôture Sentinelle. Après avoir intégré l'entreprise en 2019, il acquiert progressivement des parts jusqu'à devenir Président Directeur général en 2024, possédant alors 50% de la société.

Un total de 23,3 % des entrepreneur.e.s noir.e.s du Canada vivent et sont établis au Québec, révèle Statistiques Canada. Parmi eux, plus de la moitié sont des immigrants. Le Gala de Reconnaissance pour les entrepreneurs noirs du Québec met de l’avant ces entrepreneurs et aider à combler les difficultés de financement et de représentation qu’ils peuvent rencontrer.