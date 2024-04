Québec entend suivre Ottawa sur l'imposition des gains en capital

Deux entrepreneurs de la région de Laval sont finalistes pour le Gala de Reconnaissance pour les entrepreneurs noirs du Québec. Il s'agit d'Alexandre Kénol et Olivier Doleyres. Initié par le Fonds Afro-Entrepreneur et se déroulant le 25 avril au Théâtre Saint-James à Montréal, le Gala est l’occasion de découvrir et de souligner les projets et ...