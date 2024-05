L'industrie aérienne canadienne sous la loupe concernant les prix et la concentration

Le Bureau de la concurrence affirme que la concentration du marché, les prix et le nombre croissant de plaintes des clients alimentent son étude sur l'industrie aérienne canadienne.

Le régulateur souligne que deux sociétés aériennes continuent de dominer le ciel tandis que de nouvelles compagnies aériennes semblent avoir du mal à entrer sur le marché.

Le Bureau de la concurrence affirme également que les tarifs pour les vols intérieurs semblent relativement élevés et que de plus en plus de passagers déposent des plaintes.

Le régulateur indique que sa prochaine étude de marché, qui s'appuiera sur les commentaires du public et des parties intéressées soumis d'ici le 17 juin, ouvrira la voie à des recommandations au gouvernement. Celles-ci viseront à améliorer la concurrence et à permettre aux consommateurs de faire plus facilement des choix éclairés.

L'étude de marché annoncée le 9 mai est la première du Bureau de la concurrence depuis qu'il a acquis de nouveaux pouvoirs en décembre, notamment la capacité d'exiger des informations des entreprises.

Au cours des 13 derniers mois, les plus récents transporteurs à bas prix Swoop et Lynx Air ont disparu du ciel et WestJet a racheté Sunwing Airlines, ces deux derniers ayant représenté 72 % de la capacité en sièges de l'Ouest canadien l'année dernière, selon le Bureau de la concurrence.