Les Fonds de solidarité FTQ de la région investissent 41,5 M$

Les Fonds de solidarité FTQ Laval-Laurentides-Lanaudière ont investi en 2023-2024 41,5 M$ dans la région. Parmi ce montant, 10 M$ ont été dédiés à du repreneuriat, permettant d'appuyer la relève de sept entreprises, dont le Groupe GDR.

L'entreprise qui se consacre dans la fabrications d'armoires de cuisine et de salle de bains depuis 15 ans, a une vision de développement. En effet son fondateur, Guillaume Riel, a le désir de se concentrer sur d'autres projets immobiliers et personnels, cherche trouver des repreneurs qui ont la même vision que lui. Grâce à cette aide financière, il été possible pour lui de concrétiser ce changement.

Quatre nouveaux actionnaires se sont ajoutés soit : Christopher Tossounian, Nicolas Wilson, Alexandre Galarneau-Micone et Jean-Philippe Robert.

221 M$ pour le réseau des 17 FRS

Le réseau complet des FRS a notamment investi, au cours de son dernier examen, plus de 98 M$ pour appuyer la relève au sein de PME. Grâce à cet investissement, cela a permis à 57 PME de maintenir leurs sièges sociaux au Québec.