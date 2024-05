Laval soutient les médias locaux

Face à la crise majeure à laquelle sont confrontés les médias québécois, la Ville de Laval est fière d’annoncer une aide financière ponctuelle destinée aux médias locaux lavallois. Ce soutien a pour objectif d’assurer la pérennité de l’offre de service de ces acteurs indispensables au rayonnement de notre communauté et à la santé de notre démocratie.

« Les médias lavallois sont des vecteurs essentiels de la vitalité culturelle, démocratique et économique de notre communauté. Leur présence fondamentale et leur rayonnement assurent une richesse et une diversité d’opinions qui favorisent des points de vue variés et accessibles représentant la réalité de notre région avec professionnalisme. Nous avons confiance que notre soutien, une réponse aux besoins qui nous ont été exprimés, les aidera à affronter les défis importants touchant leur industrie et à poursuivre leur mission d’informer la communauté sur les sujets qui la concernent. », indiqueStéphane Boyer, maire de Laval

Une aide ponctuelle concertée

Ce soutien ponctuel aux médias locaux lavallois propose des actions concrètes et des mesures d’atténuation afin de maintenir une présence dynamique des médias locaux ayant leur siège social sur le territoire lavallois. Les bénéficiaires seront le Courrier Laval, le Laval News et le Laval en Famille Magazine. L’aide financière se décline selon trois axes d’interventions, soit la diffusion et la distribution, le financement, et la valorisation du contenu.

La Ville s’engage à soutenir les projets de transformation ou d’amélioration numérique de ces médias par le biais d’une aide financière non remboursable maximale de 50 000 $. Cette aide conditionnelle au respect de plusieurs modalités sera administrée par Laval Économique. Également, dès l’automne, la Ville bonifiera globalement de 37 % ses placements publicitaires dans les médias précédemment identifiés. Cette bonification ponctuelle sera allouée en fonction du tirage du média et de sa périodicité. Finalement, le soutien vise également la mise en place de points de dépôts accessibles pour ces médias dans certains bâtiments municipaux afin que ceux-ci puissent assurer la distribution de leurs copies imprimées. Ainsi, des présentoirs seront progressivement déployés au sein d’installations de la Ville, ce qui permettra d’accroître le rayonnement des médias visés, et ce, sans augmenter les coûts inhérents et opérationnels.