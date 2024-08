Yves-François Blanchet se dit choqué par les primes versées par CBC et Radio-Canada

Les 18,4 millions $ dépensés par CBC et Radio-Canada en primes pour des employés «choquent» le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

À son avis, de telles primes ne sont pas justifiées dans le contexte où il considère que le diffuseur public, en tant que société d'État, n'a pas de concurrence comme dans le secteur privé.

«De façon très, très générale, les primes juteuses sous prétexte que, sans ça, on n’est pas concurrentiel sur le marché, on se la fait servir depuis des décennies (…) Négocie-toi une paye. Il peut y avoir un petit peu de crémage, mais quand le crémage fait partie de la paye, en général je me pose des questions», a dit M. Blanchet dans le foyer de la Chambre des communes.

Des documents obtenus par La Presse Canadienne grâce à l’accès à l’information montrent que CBC/Radio-Canada a versé des primes à 1194 employés pour l’exercice 2023-2024. Le conseil d’administration a approuvé les primes de cette année en juin, mais refusait de divulguer le montant versé.

Plus de 3,3 millions $ des 18,4 millions ont été versés à 45 cadres. Cela signifie que ces cadres ont reçu une prime moyenne de plus de 73 000 $, ce qui est supérieur au revenu familial médian après impôts en 2022, selon Statistique Canada.

Plus de 10,4 millions $ ont été versés à 631 gestionnaires et plus de 4,6 millions $ ont été versés à 518 autres employés.

Le montant de cette année représente une augmentation par rapport aux 14,9 millions $ versés à 1143 employés au cours de l’exercice 2022-2023.

Les conservateurs veulent que la directrice générale de CBC et Radio-Canada, Catherine Tait, comparaisse à nouveau en comité parlementaire et fournisse des réponses au sujet des primes.

Les membres du comité ont conclu à l’unanimité dans un rapport présenté à la Chambre des communes, plus tôt cette année, qu’étant donné les compressions budgétaires, il serait inapproprié pour la CBC d’accorder des primes aux membres de la direction.

Entre décembre 2023 et le 31 mars dernier, date de la fin du dernier exercice financier, CBC/Radio-Canada a supprimé 346 emplois en licenciant 141 employés et en coupant 205 postes vacants.

Réagissant aux primes malgré tout consenties, la porte-parole néodémocrate sur ce dossier, Niki Ashton, a fait valoir qu'«il est donc temps d’interdire à la CBC de verser des primes aux dirigeants et d’utiliser cet argent pour sauver le journalisme local».

M. Blanchet ne va pas jusqu'à promouvoir une interdiction de pareilles primes par le gouvernement. «Les pratiques de bonus au rendement existent dans le privé et sont peut-être une variable à prendre en considération dans les affaires de l’État, mais lorsque ça devient un peu grossier ou que lorsque, à Radio-Canada, on a des primes qui n’ont rien à voir avec un quelconque rendement, qui ont été négociées comme un espèce de salaire détourné qui apparaît dans les médias une fois par année, moi, ça me choque.»

- Avec des informations de Mickey Djuric

Émilie Bergeron, La Presse Canadienne