Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Caroline Foldes-Busque

La SAAQ démet de ses fonctions sa patronne de l'informatique

durée 15h00
12 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a renvoyé sa vice-présidente à l'expérience numérique, Caroline Foldes-Busque.

La société d'État a confirmé le départ de sa patronne de l'informatique, dont la nouvelle a d'abord été rapportée par La Presse mardi matin.

Dans un courriel transmis à La Presse Canadienne, la SAAQ a indiqué que Mme Foldes-Busque a été «démise de ses fonctions» et qu'elle sera remplacée par Luc LeBlanc.

«Dans le contexte actuel où la vice-présidence fait face à certaines difficultés et opportunités, il y a lieu de recourir à un gestionnaire pouvant faire face aux défis auxquels nous sommes et serons confrontés», a expliqué un porte-parole de l'organisation.

«C’est une occasion de renouveler notre approche. Ce changement s’inscrit dans une volonté de renforcer notre capacité à livrer des services fiables, modernes et sécuritaires», a-t-il ajouté.

Mme Foldes-Busque est la successeure de Karl Malenfant, qui a été au cœur du projet de la plateforme SAAQclic et dont le nom revient constamment aux audiences publiques de la Commission Gallant.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le syndicat des agents de bord d'Air Canada rejette la proposition d'arbitrage

Publié à 18h00

Le syndicat des agents de bord d'Air Canada rejette la proposition d'arbitrage

Le syndicat représentant environ 10 000 agents de bord d'Air Canada a rejeté la proposition de la compagnie aérienne d'entamer un processus d'arbitrage exécutoire. La section Air Canada du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a partagé en ligne une lettre dans laquelle l'entreprise proposait de recourir à l'arbitrage pour obtenir une ...

LIRE LA SUITE
Taux directeur maintenu à 2,75 % malgré les incertitudes commerciales

Publié le 30 juillet 2025

Taux directeur maintenu à 2,75 % malgré les incertitudes commerciales

Malgré un contexte économique mondial incertain, la Banque du Canada a annoncé ce mardi 29 juillet qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,75 %. Le taux d’escompte demeure à 3 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,70 %. Dans son Rapport sur la politique monétaire de juillet, l’institution centrale indique avoir opté ...

LIRE LA SUITE
Québec affecté par une faille du logiciel SharePoint de Microsoft

Publié le 23 juillet 2025

Québec affecté par une faille du logiciel SharePoint de Microsoft

MONTRÉAL — Québec pourrait devoir fermer «de manière préventive» certains de ses sites web en raison d'une vulnérabilité affectant le service SharePoint de Microsoft. Par voie de communiqué mardi, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) a indiqué que la vulnérabilité détectée le week-end dernier touche des systèmes de certains ...

LIRE LA SUITE