Les agents de bord d'Air Canada n'ont pas encore déposé de préavis de grève

On ignore encore si Air Canada et le syndicat représentant quelque 10 000 de ses agents de bord ont évité une éventuelle grève ou un lock-out qui pourrait débuter dès samedi.

La section Air Canada du Syndicat canadien de la fonction publique sera en mesure de déclencher la grève à compter de 0 h 01 samedi.

Cela signifie que le préavis de 72 heures requis pour toute mesure de grève pourrait être donné à tout moment.

Cependant, minuit est passé sans qu'aucune des deux parties n'ait indiqué qu'un préavis de grève ou de lock-out avait été signifié ou qu'une entente de principe aurait été conclue pour éviter un arrêt de travail.

Air Canada affirme être dans une «impasse» dans ses négociations avec le syndicat représentant ses agents de bord, qui a indiqué mardi avoir rejeté la proposition de la compagnie aérienne d'entamer un processus d'arbitrage exécutoire.

La compagnie aérienne a expliqué qu'en cas d'annulation de vol en raison d'une éventuelle grève, elle informera les clients par courriel et par texto avant leur voyage, et ils auront droit à un remboursement complet.