Perte de 1700 emplois directs

Fermeture des entrepôts d'Amazon au Québec: le Tribunal commence à entendre la cause

durée 14h00
26 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le Tribunal administratif du travail a commencé, vendredi, à entendre son premier témoin, dans la cause qui oppose Amazon Canada et la CSN.

Le géant du commerce avait annoncé, en janvier 2025, la fermeture de ses sept entrepôts au Québec, disant vouloir modifier son modèle d'affaires pour revenir à un mode plus efficace et économique. Cela avait entraîné la perte de 1700 emplois directs, sans compter les emplois chez les livreurs sous-traitants.

La Fédération du commerce, affiliée à la CSN, avait réussi à syndiquer les travailleurs de l'entrepôt de Laval, en mai 2024, et continuait alors sa campagne de syndicalisation dans d'autres entrepôts.

Le premier témoin entendu vendredi, Jasmin Begagic, directeur des opérations pour le Canada chez Amazon, est longuement interrogé sur son expérience de travail, ses fonctions, les divisions, la structure, les règles de délégation chez Amazon, puis sur les différentes façons dont les articles sont manutentionnés, puis livrés.

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) et sa fédération demandent au tribunal d'annuler la décision de fermer les entrepôts et d'ordonner à Amazon de rappeler les salariés au travail. Elles réclament aussi des dédommagements moraux et exemplaires, en plus d'indemnités pour la perte d'emploi pour chaque salarié touché.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

