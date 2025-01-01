Nous joindre
Les spécialistes et professionnels

Importante entente de principe entre Hydro-Québec et un syndicat de 5500 membres

durée 12h00
19 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

Une entente de principe est intervenue entre Hydro-Québec et le deuxième plus grand syndicat, soit celui qui représente les spécialistes et professionnels.

Cette section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, représente 5500 membres au sein de la société d'État.

L'entente de principe sera soumise aux membres lors d'assemblées générales dans les meilleurs délais, a fait savoir le SCFP vendredi.

Le contenu de l'entente n'a pas été dévoilé, le syndicat en gardant la primeur pour ses membres, comme c'est habituellement le cas, en pareille circonstance.

Ces syndiqués avaient commencé à exercer des moyens de pression sous la forme de refus de faire des heures supplémentaires. Ces moyens de pression «cessent immédiatement», a indiqué le syndicat.

La convention collective était échue depuis décembre 2024.

Le litige portait sur le recours à la sous-traitance. Le syndicat désirait garder l'expertise à l'interne et protéger les emplois de ses membres, alors qu'Hydro-Québec disait avoir besoin de flexibilité pour s'adapter aux situations changeantes.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

