La SAQ écoulera certains produits américains au bénéfice de banques alimentaires

La Société des alcools du Québec (SAQ) écoulera auprès des consommateurs certains produits américains, ce qui pourrait lui permettre de verser près de 9 millions $ à Banques alimentaires du Québec.

La SAQ a indiqué jeudi qu'elle prenait cette «mesure exceptionnelle» à la demande du gouvernement du Québec pour certains produits «dont la qualité pourrait être altérée d'ici mars 2027».

La SAQ a précisé qu'elle remettra à Banques alimentaires du Québec un montant équivalent au coût des produits vendus durant cette période «pouvant totaliser jusqu'à 8,6 millions $».

En dehors de cette «mesure exceptionnelle», l'interdiction de vendre des produits des États-Unis et d'en commander de nouveaux, décrétée le 4 mars 2025, demeure en vigueur, a souligné la société dans un communiqué.

Le Québec avait agi ainsi à l'instar d'autres provinces en réaction à la guerre commerciale provoquée par l'administration Trump.

Les produits admissibles seront offerts à compter du 12 février sur le site SAQ.COM et dans les succursales SAQ Dépôt, a-t-on précisé, ajoutant qu'un rabais de 15 % s'appliquera à l'ensemble des produits. Les produits vendus en SAQ Dépôt bénéficieront en plus du rabais habituellement offert par cette bannière.