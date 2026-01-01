Le nombre de postes vacants au Québec est la moitié de ce qu'il était en 2022

Le nombre de postes vacants a diminué pour une troisième année de suite, en 2025. Il est même moitié moindre de ce qu'il était en 2022, indique mercredi l'Institut de la statistique du Québec.

Dans son dernier Bilan de l'emploi pour l'année 2025, l'ISQ précise qu'il y avait alors 118 000 postes vacants, une baisse de 14 % par rapport à l'année précédente.

À titre de comparaison, il y avait 241 700 postes vacants en 2022, soit plus du double.

Trois industries sont particulièrement touchées par le nombre de postes vacants: celle des soins de santé et de l'assistance sociale, qui en affiche 31 100, celle de la fabrication, avec 12 300, et celle du commerce de détail, avec 10 300.

Et malgré la croyance populaire, l'Institut constate que le salaire horaire moyen a augmenté davantage que l'Indice des prix à la consommation, soit de 3,6 % comparativement à 2,4 % en 2024.

Et cela se confirme également à plus long terme, soit entre 2015 et 2025, a indiqué en entrevue Pierre-Olivier Paré, analyste en statistiques du travail à l'ISQ.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne