Entente de principe pour les avocats et notaires de l'État québécois

Les avocats et notaires à l'emploi du gouvernement du Québec annoncent, jeudi, avoir conclu une entente avec celui-ci concernant le renouvellement de leur convention collective.

Le syndicat professionnel, connu sous l'acronyme LANEQ, pour Les Avocats et notaires de l'État québécois, représente 1200 avocats et notaires qui travaillent dans une quarantaine de ministères et organismes publics.

Le contenu de l'entente de principe n'a pas été dévoilé, le syndicat préférant en garder la primeur pour ses membres, comme c'est habituellement le cas en pareille circonstance.

Une assemblée de ces juristes a été convoquée le 7 avril pour qu'ils prennent connaissance du contenu de cette entente et se prononcent sur celle-ci.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne