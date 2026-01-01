Ottawa souhaite apporter son aide face à la hausse des prix du pétrole

Le premier ministre Mark Carney indique que le gouvernement fédéral examine des moyens de venir en aide aux Canadiens alors que les prix du pétrole augmentent en raison du conflit qui sévit actuellement au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole ont grimpé en flèche depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran le 28 février, s’établissant à plus de 1,80 $ le litre en moyenne à travers le Canada, contre environ 1,32 $ il y a un an.

M. Carney affirme que son gouvernement souhaite aider à «amortir le choc» pour les Canadiens.

Le conflit a interrompu le trafic de pétrole brut dans le détroit d’Ormuz, un point de passage crucial, et paralysé la production d’énergie dans certaines régions du Moyen-Orient.

Les conservateurs ont appelé les libéraux à soulager les Canadiens à la pompe en suspendant les taxes fédérales sur l’essence et le diesel jusqu’à la fin de l’année.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré la semaine dernière que la suppression de la taxe d’accise sur les carburants, de la norme sur les combustibles propres et des surtaxes de la TPS sur l’essence et le diesel permettrait aux consommateurs d’économiser environ 25 cents le litre.

– Avec des informations de Sarah Ritchie et David Baxter

Catherine Morrison, La Presse Canadienne