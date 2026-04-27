Modernisation et élargissement du système de consigne
Ouverture d’un lieu de retour Consignaction+ à Laval
Dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne, l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction annonce l’ouverture d’un nouveau lieu de retour Consignaction+ au 965K, boulevard Curé-Labelle (Centre St-Martin) à Laval dans la région administrative de Laval. Ce lieu de retour est doté de nouveaux équipements performants à la fine pointe de la technologie. Tout est en place afin de récupérer de plus grandes quantités de contenants de boisson consignés de façon rapide et efficace.
« L’AQRCB/Consignaction propose une expérience renouvelée pour le retour des contenants de
boisson consignés. Ce modèle de lieux de retour innove sur le plan de l’expérience client tout en
s’inspirant des meilleures pratiques », a affirmé Jean-François Lefort, vice-président stratégie à
l’AQRCB/Consignaction.
Lieu de retour Consignaction+
Réservé exclusivement à la récupération des contenants de boisson consignés, ce lieu de retour Consignaction+ répond aux besoins d’une vaste clientèle : citoyens, industries, commerces et institutions (ICI), établissements de consommation sur place (ÉCSP), etc.
Trois services y sont offerts :
1) le Retour à l’unité avec des récupératrices automatisées;
2) le Retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés et
3) le Retour en vrac où se trouvent des équipements encore plus performants pouvant traiter des centaines de contenants en quelques minutes.
Application mobile Consignaction
Les citoyens qui le souhaitent peuvent recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction. Pour le Retour à l’unité et le Retour en vrac, les citoyens peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisée, tandis que pour le Retour express, le remboursement se fait par voie électronique seulement, étant donné que les contenants sont triés et décomptés dans les jours suivants.
Service à la clientèle sur place
L’équipe des conseillers aux retours est présente pour assister les citoyens dans la récupération
de leurs contenants les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 8 h à 18 h et les jeudis et vendredis, de 8 h à 19 h.
Un réseau de lieux de retour hybride
Les citoyens peuvent apporter leurs contenants de boisson consignés dans quelques milliers de
lieux de retour à travers le Québec. Depuis 2024, le réseau évolue d’un modèle de retour chez les détaillants à un modèle hybride incluant des bannières Consignaction et Consignaction+, réservées exclusivement au retour des contenants de boisson consignés, ainsi que des points de retour Zone Consignaction chez les détaillants participants. Ce changement engendré par la
modernisation du système de consigne permet de traiter de plus grands volumes de contenants
de façon rapide et efficace en vue d’atteindre la cible d’un taux de récupération de 90 % d’ici 2032.
Phase 2 - Élargissement de la consigne aux contenants de boisson en plastique
Depuis le 1er mars 2025, tous les contenants de boisson prête-à-boire en plastique, de 100 ml à 2 l, font partie intégrante du système de consigne. Les bouteilles de plastique d’eau, d’eau pétillante, de jus, de boisson pour sportifs, de lait et de spiritueux sont désormais consignées, portant le total à environ 1,5 milliard de bouteilles de plastique consignées.
Rappelons que le gouvernement a reporté l’élargissement de la consigne visant deux catégories
de contenants de boisson, soit : 1) les contenants de verre qui ne sont pas déjà consignés, comme les bouteilles de vin et de spiritueux et 2) les contenants de carton multicouche, tels que les cartons de lait et de jus. Ces contenants seront consignés lors d’une troisième phase qui prendra effet le 1er mars 2027.
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