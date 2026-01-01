IGF axiom officialise sa nouvelle gouvernance par deux nominations

IGF axiom, firme de génie-conseil indépendante spécialisée en infrastructures municipales, transport, routes, structures, ouvrages d'art et secteurs industriels, annonce l'aboutissement d'un plan de relève entrepreneuriale amorcé il y a une dizaine d'années : Alexandre Beaupré et Josianne Tardif deviennent officiellement coprésidents de l'entreprise, succédant au président-directeur général Pierre Bernier, qui demeure au conseil d'administration.

Ce choix découle d’une décennie prospère au cours de laquelle l’entreprise a connu une croissance importante, passant de 25 à près de 150 professionnels et en faisant plus quadrupler son chiffre d'affaires, tout en maintenant son ancrage 100 % québécois.

Préparer la relève bien avant la nomination

Alors que la relève entrepreneuriale demeure l'un des enjeux les plus pressants pour les PME québécoises, selon la Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI), Pierre Bernier, qui dirigeait l’entreprise lavalloise depuis 2012, a entrepris une réflexion sur sa succession très en amont. Dès leur arrivée au sein de l'entreprise, Josianne Tardif et Alexandre Beaupré ont été identifiés comme porteurs de la relève. Ils ont progressivement renforcé leurs prises de décision stratégiques et assumé des responsabilités croissantes, pour ensuite devenir associés et actionnaires de la firme. Le transfert de gouvernance a été mené de manière fluide, sans rupture pour les employés et les clients.

« Faire croître une entreprise, c'est une chose. S'assurer qu'elle soit pérenne, c'en est une autre», a expliqué Pierre Bernier, précédemment président-directeur général d'IGF axiom. « Alexandre et Josianne transforment et façonnent la firme depuis leur arrivée. Aujourd'hui, par leur nomination, nous officialisons ce qui se vit au sein de l’entreprise depuis des années. »

La coprésidence : un modèle de gouvernance partagée encore rare parmi les PME

La structure adoptée par IGF axiom repose sur deux forces entrepreneuriales complémentaires, unies dans un même objectif et guidées par une même philosophie. Alors qu’Alexandre Beaupré porte le développement des affaires et le positionnement de la firme, Josianne Tardif pilote la structuration de l'organisation et la gestion opérationnelle afin de soutenir la croissance de l’entreprise. Leurs expertises et profils distincts s’unissent pour former une seule direction.

« Je tiens à remercier Pierre, un entrepreneur passionné, pour la confiance et la liberté qu’il nous a accordées dans nos décisions, a déclaré Alexandre Beaupré, coprésident d'IGF axiom. Aujourd’hui, IGF axiom est une entreprise florissante et innovante qui se démarque. Avec Josianne, notre rôle commun est de continuer ce que nous avons amorcé et d'aller encore plus loin, avec les mêmes exigences, les mêmes principes, soutenus par de nouvelles ambitions. »

« Je suis fière de constater que cette transition, préparée longtemps d’avance par Pierre, se fait dans la plus grande fluidité pour nos équipes et nos clients, a souligné Josianne Tardif, coprésidente d'IGF axiom. Deux coprésidents, c'est l’avantage d’avoir deux regards sur chaque enjeu. Alexandre identifie les occasions, je m'assure que nous avons les moyens de les saisir. Cette complémentarité assumée est fondée sur une confiance mutuelle. »

Une décennie de croissance comme preuve

Les résultats obtenus par Josianne Tardif et Alexandre Beaupré au cours des 10 dernières années ont pavé la voie vers ce modèle de coprésidence. Depuis leur arrivée au sein d’IGF axiom, six nouveaux services ont été développés, les mandats se sont multipliés, et la firme s'est structurée pour répondre à une demande croissante pour des services aussi variés que la santé et sécurité au travail, la surveillance de chantiers, la conception, la gestion de la mobilité, l'inspection de structures et la géomatique.

« Sous la gouverne de Josianne et Alexandre, je suis convaincu que le savoir-faire, la rigueur opérationnelle et le développement ambitieux qui définissent IGF axiom demeureront des forces de la firme », a ajouté Pierre Bernier.

La firme de génie-conseil compte notamment des clients de renom tels que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, plusieurs municipalités dont la Ville de Montréal ainsi que la Ville de Laval, auxquels s’ajoutent l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), la Société de transport de Montréal (STM), Aéroports de Montréal (ADM), Hydro-Québec, les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc. (PJCCI), CN, ainsi que des hôpitaux et plusieurs institutions d'enseignement (cégeps et universités).